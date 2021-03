Comment le plan de Joe Biden va booster l’économie américaine, et celle du reste du monde

Le plan est doté de 1900 milliards de dollars (1600 milliards d’euros). C’est l’équivalent du PIB de l’Italie. Une somme énorme, mais inférieure à celle mobilisée il y a un an par Donald Trump pour son Cares Act : avec 2200 milliards de dollars, ce fut le plan de relance le plus richement doté de l’histoire américaine.

Des millions d’Américains vont recevoir dans les prochaines semaines un chèque de 1400 dollars de la part de leur gouvernement. Au sein des familles, il est accordé à chaque personne à charge.

Ces chèques sont réservés aux personnes gagnant moins de 75.000 dollars par an (150.000 dollars pour un couple). Pour ceux qui gagnent plus, le montant diminue progressivement et disparaît pour les particuliers dont les revenus atteignent 80.000 dollars.

Des chèques de 600 dollars avaient déjà été versés en début d’année dans le cadre d’un plan précédent.

2. Le chômage restera augmenté de 300 $ par semaine

Le plan prolonge jusqu'au 6 septembre le versement d'allocations chômage additionnelles de 300 dollars par semaine. Cette mesure prise par l’administration précédente expirait le 14 mars. Joe Biden avait promis d’agir avant cette date butoir, et après des séances marathon au Congrès, il y est parvenu.

3. L’augmentation des crédits d’impôt pour la garde des enfants

Le plan élargit les crédits d’impôts pour les gardes d’enfants dont les foyers les plus modestes étaient exclus. Les démocrates ont décidé de revoir cet avantage fiscal, en le rendant non plus généreux et en changeant les conditions de ressources pour le percevoir.

Le but est de rendre ce crédit d’impôt accessible à tous les enfants, sauf dans les foyers riches. La loi prévoit désormais 3600 dollars pour les enfants jusqu’à 5 ans et 3000 dollars pour les enfants de 6 à 17 ans, contre 2000 dollars auparavant.

"Si le plan est pleinement mis en œuvre cette année, il pourrait réduire la pauvreté des enfants de plus de 50%", souligne Zach Parolin, professeur au Centre de Recherches sur la pauvreté de l’Université de Columbia.

4. La réouverture des crèches, écoles, collèges et universités

De nombreux établissements sont restés fermés depuis un an, faute de pouvoir mettre en place les protocoles sanitaires (ventilation par exemple) pour accueillir les élèves. Les écoles, de la maternelle au secondaire, vont bénéficier d’une enveloppe de 126 milliards de dollars, 39 milliards seront consacrés aux crèches et 40 aux universités.

Grâce à la réouverture des établissements scolaires, de nombreuses personnes vont pouvoir se remettre au travail.

5. Poursuite de la lutte contre la pandémie : vaccins, tests, traçage

Quelque 15 milliards de dollars sont consacrés à la vaccination, 50 milliards pour les tests et le traçage ainsi que 10 milliards pour la production de vaccins. "Une fois que nous aurons un vaccin sûr et efficace, il devra être gratuit pour tout le monde, que vous soyez assuré ou pas", avait promis Joe Biden durant la campagne électorale.

6. Combler les pertes des États et des collectivités locales

L’enveloppe prévoit quelque 350 milliards en faveur des Etats, des collectivités locales ainsi qu’aux tribus et territoires. Ces entités ont dû supprimer 1,4 million d’emplois en raison de la baisse de leurs revenus et de l’augmentation de leurs dépenses. Les Etats avaient déjà été particulièrement affectés de 2008 à 2010 pendant la crise financière.

7. Un coup de pouce à l’horeca

Le secteur de la restauration, l’un des secteurs les plus affectés par les mesures de restrictions pour contenir la pandémie, va bénéficier d’une enveloppe de 25 milliards de dollars.