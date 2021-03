Comité de concertation : retour en présentiel à l'école secondaire prévu pour le 19 avril, de nouvelles mesures sont prévues pour lundi pour maîtriser les contaminations dans l'enseignement

Ce vendredi après-midi, le Comité de concertation s’est réuni dès 15 heures pour adopter de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus. Initialement prévu vendredi prochain, le 26 mars, il a été avancé d’une semaine en raison de l’évolution inquiétante des chiffres de l’épidémie. L’école était au centre des discussions.

Suite à cette réunion de trois heures, une solution de compromis a été prise. D'une part, les élèves en 5e et 6e primaire devront également porter un masque en classe. En Flandre, le port du masque pour les élèves avait déjà été décidé ce mercredi.

D'autre part, l’objectif d’un retour en présentiel total pour l’enseignement au 19 avril, soit après le congé de Pâques, est maintenu. En revanche, le retour à l’école avant le congé de Pâques est annulé. "Le 1er avril, c’est trop tôt", a déclaré Alexander De Croo pendant la conférence de presse.

Quant à la nécessité de limiter les contaminations au sein des établissements scolaires, les différents ministres de l’Enseignement devront donner ce lundi des pistes de solution. Ces mesures devront être adoptées le plus rapidement possible, donc bien avant la reprise prévue pour le 19 avril. "Nos écoles sont un endroit où nos enfants attrapent le virus et risquent ensuite de le transmettre aux parents au sein du foyer", a déclaré le Premier ministre.

Les écoles ont été pointées du doigt cette semaine à cause d’une hausse des contaminations au sein des établissements. Ce vendredi matin, lors de la conférence de presse bihebdomadaire tenue par le Centre de crise et l’institut Sciensano, le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem affirmait que le hausse des contaminations concerne notamment les jeunes et les enfants âgés de 10 à 12 ans.

En revanche, les jeunes, jusqu'à l'âge de 18 ans, seront bel et bien autorisés à effectuer des activités à l'extérieur, à condition que ce soit dans un contexte organisé et sans nuitée.