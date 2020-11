Comité de concertation : permission de minuit pour Noël, pas d'élargissement de la bulle sauf pour les personnes isolées

Les fêtes de fin d’année s’annoncent à l’image de 2020 : avec des restrictions. C’est ce qu’il ressort du comité de concertation de ce vendredi 27 novembre. Concernant le couvre-feu, la permission de minuit pour la nuit du 24 au 25 décembre est accordée par le pouvoir fédéral, mais les Régions pourraient très bien revenir sur cette décision.

En fait, le fédéral prolonge son couvre-feu qui s’étend de minuit à 5h du matin jusqu’au 15 janvier. Mais les Régions ont le pouvoir de le rendre plus restrictif. C’est ainsi qu’en Wallonie et à Bruxelles, nous ne pouvons pas sortir entre 22h et 6 h du matin jusqu’au 13 décembre. La Wallonie et Bruxelles ont donc aujourd’hui le choix de prolonger ce couvre-feu.

Juste sa bulle

Concernant le nombre de convives, la bulle n’est pas élargie. Chaque membre d’une famille a droit à un contact rapproché. Les familles ne peuvent inviter chez elle qu’un contact rapproché à la fois. Pour les personnes isolées, elles peuvent inviter leurs deux contacts rapprochés à la fois soit le 24, soit le 25.

En extérieur, les rassemblements de 4 personnes sont toujours autorisés en respectant les distances de sécurité.

Les feux d’artifice sont interdits.

Concernant la célébration du culte de Noël à l’église, les lieux de prière restent ouverts mais il n’y aura aucun service religieux.

Pas d’ajustement pour le réveillon du nouvel an

Pour le réveillon du nouvel an le 31 décembre, le gouvernement ne fait pas mention d’assouplissement.