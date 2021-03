Comité de concertation : les magasins non-essentiels uniquement via rendez-vous ou click&collect dès ce vendredi minuit

Le comité de concertation qui s’est réuni ce mercredi a pris des nouvelles mesures pour lutter contre la progression, toujours jugée inquiétante, des chiffres de l’épidémie. Il préconise la fermeture des commerces non-essentiels dès ce vendredi 22h00 pour une durée d’un mois soit du samedi 27 mars jusqu’au 25 avril.

Les achats devront se faire sur rendez-vous. Cela signifie qu’il n’y aura plus de shopping récréatif en groupe. Des achats strictement organisés et effectués à maximum deux de la même bulle domestique resteront possibles, comme c’est le cas depuis un certain temps déjà aux Pays-Bas par exemple. Les livraisons et le click and collect restent autorisées.

►►► À lire aussi : Comité de concertation : l’école passe en distanciel une semaine avant Pâques sauf pour les maternelles

Et pourtant, à la veille du comité de concertation, l’Union des classes moyennes avait demandé qu’on épargne les commerces avec comme argument que la réouverture des commerces non alimentaires le 1er décembre n’avait pas induit de hausse notable des contaminations.

On est abasourdi qu’on referme encore une fois le secteur

Une décision mal accueillie par le secteur comme l’explique Christophe Wambersie, secrétaire général, SNI, syndicat neutre pour indépendant.

"On est abasourdi qu’on referme encore une fois le secteur puisqu’il est clairement démontré que le commerce non-essentiel n’est pas dangereux. Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est le ministre Frank Vandenbroucke, qui à l’époque de la fameuse phrase de 'l’électrochoc', a dit que les commerces n’étaient pas dangereux".

►►► À lire aussi : Comité de concertation du 24 mars : voici toutes les mesures

Toujours selon Christophe Wambersie, le click and collect n’a plus de sens aujourd’hui et les ventes sur rendez-vous sont une solution partielle mais ne représente que 5% du chiffre d’affaires.

"En cette période de pâques, les gens vont se promener, les gens vont flâner dans les rues commerçantes. Le rendez-vous ne s’inscrit dans la même démarche. Ce n’est pas adapté à la situation en cette période de vacances avec la météo qui est clémente", ajoute-t-il.

Du côté des commerçants, c’est une véritable douche froide. "Je suis dépitée, on est sous le choc. Ça va être les vacances et c’était une belle occasion pour travailler. On va être impacté. Nous sommes déçus et on ne voit pas le bout", témoigne Irina Genova, commerçante.