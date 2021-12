Comité de concertation : les événements de plus de 200 personnes suspendus, "absurde" pour le monde culturel qui voudrait que l’on tienne compte de la taille de la salle

Nouveau coup dur pour le secteur de la culture. A partir de ce lundi 6 novembre, tous les événements culturels de plus de 200 personnes seront suspendus, qu’ils se déroulent en intérieur ou en extérieur. Le tempo est même accéléré pour les "grands événements" en intérieur qui, eux, sont suspendus dès ce samedi 4 décembre. Les mariages et les réceptions de funérailles restent une exception, ainsi que les activités sportives (mais sans public).

Codeco : Alexander De Croo : activités intérieures interdites (sauf pour les activités à domicile, les mariages, les funérailles et le sport)

5. Codeco : Alexander De Croo : "Les activités en intérieur sont interdites" - 03/12/2021 Codeco : Alexander De Croo : activités intérieures interdites (sauf pour les activités à domicile, les mariages, les funérailles et le sport)

Le GEMS a donc été entendu par le gouvernement fédéral et les entités fédérées. Dans son rapport, le groupe — qui conseille le gouvernement dans sa stratégie de lutte contre l’épidémie de coronavirus — exhortait les autorités à suspendre tous les événements culturels, religieux, sportifs ou de loisirs de plus de 200 personnes. C’est désormais chose faite à l’exception des événements sportifs, des mariages et des réceptions des funérailles.

►►► À lire : Comité de concertations : toutes les décisions

Les représentations culturelles sous la jauge de 200 personnes restent donc autorisées, mais limitées à 200 personnes assises. Le port du masque et le Covid Safe Ticket (CST) sera obligatoire dès 50 personnes.