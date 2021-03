Comité de concertation : les camps de jeunes et activités parascolaires jusqu’à 18 ans restent autorisés uniquement pendant les vacances de Pâques

Afin de lutter contre la progression, toujours jugée inquiétante, des chiffres de l’épidémie, le comité de concertation qui s’est réuni ce mardi matin, a décidé que les camps de jeunes et activités parascolaires jusqu’à 18 ans restent autorisés, mais uniquement pendant les vacances de Pâques et en petits groupes de 10 maximum, sans nuitée.

Concrètement, la bulle de 10 personnes maximum (ces bulles devaient passer à 25 enfants avec le plan "plein air") pour les activités pour les moins de 18 ans est maintenue, sans nuitée et à l’extérieur. Pour les moins de 12 ans, les activités se feront de préférence à l’extérieur.

"Si nous voulons que nos jeunes tiennent le coup jusqu’au bout, ils ont besoin d’une bouffée d’oxygène tant sur point physique que sur le mental. Le sport et par extension les stages peuvent y contribuer", souligne Yves Polomé, directeur général adjoint en charge des centres ADEPS.

"Tous ceux qui sont inscrits auront globalement leurs activités. Il est arrivé au niveau de l’externat qu’on supprime quelques inscriptions quand on a un groupe de 12 ou 13 jeunes prévus pour une activité. Soit, il faut parvenir à augmenter le nombre d’inscriptions pour créer deux groupes ou bien, vous ne parvenez, et les deux ou trois jeunes qui restent sur la touche, on propose une alternative comme un autre stage", rajoute-t-il.