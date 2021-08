Comité de concertation : le secteur culturel demande des mesures "non discriminatoires et proportionnelles"

Certes, le secteur culturel demande une reprise à 100% de ses capacités, mais il n’ignore pas la situation sanitaire. "Ce qu’on demande évidemment, ce n’est pas de reprendre n’importe comment en fonction de l’évolution de la crise, mais simplement que les mesures soient non discriminatoires et proportionnelles."

►►► À lire aussi : Comité de concertation ce vendredi : les coiffeurs et esthéticiens ne veulent plus être obligés de porter le masque

"Avant l’été, on nous avait dit qu’il était important d’atteindre 80% de vaccination chez les adultes. Aujourd’hui, on a dépassé ce chiffre. Et la promesse était que si on atteignait ce chiffre, on pouvait reprendre en toute sécurité à 100%. C’est également pour ça qu’on a organisé toute une série d’événements tests au printemps dernier et qui ont confirmé toutes les études qui avaient déjà été réalisées précédemment au niveau international", insiste Patricia Santoro.

Le Covid Safe Ticket

Deuxième point d’accroche, le fameux Covid Safe Ticket. Le secteur plaide pour qu’il ne soit utilisé qu’en cas de dernier recours. Et cela pour plusieurs raisons. La première est sanitaire : comme dit précédemment, l’objectif de taux de vaccination a été atteint.

"Il y a aussi une raison tout simplement logistique. Tous nos opérateurs ne sont pas forcément habitués à scanner des tickets. Il faut savoir qu’il y a plein d’endroits où on rentre simplement avec un ticket en papier, donc il n’est pas question de scanner quoi que ce soit et il n’est certainement pas question de scanner la carte d’identité des publics. On n’est donc pas habilités à faire ça."

►►► À lire aussi : Comité de concertation ce vendredi : vers la poursuite du "Plan été" et vers de nouveaux assouplissements ?

Patricia Santoro pointe également l’aspect éthique. "On ne veut pas d’une société qui contrôle. Ce sont des valeurs qui sont défendues par le secteur culturel."

Enfin, la porte-parole de l’ACC estime qu’il serait discriminatoire d’imposer le Covid Safe Ticket au secteur culturel. "Il est possible, par exemple, de se réunir sans masque en parlant, alors que nous, dans nos lieux, on est masqué, on ne parle pas, on regarde dans la même direction, par exemple quand il s’agit d’une représentation théâtrale. Donc, on ne comprendrait pas qu’on nous demande de le systématiser."