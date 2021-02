Comité de concertation : la plupart des décisions reportées à la semaine prochaine, le couvre-feu est réduit de minuit à 5h en Wallonie à partir du 1er mars

Le Comité de concertation a débuté avec une présentation des chiffres par les virologues aux politiques. Le nombre d’hospitalisations repart en effet à la hausse aujourd’hui : il y a 200 hospitalisations supplémentaires sur ces dernières 24 heures, un chiffre qui n’a plus été aussi élevé depuis décembre. Il s’agit d’une hausse généralisée qui ne concerne pas un seul hôpital mais tout le pays. Voilà pourquoi les décisions sont ajournées, reportées à la semaine prochaine.

"Cet après-midi, le comité de concertation n’a pas pris les décisions qu’il pensait prendre, a commencé le Premier ministre Alexander De Croo. La décision reste particulièrement délicate. Depuis quelques semaines, la Belgique était sur un plateau, un plateau élevé mais c’était un plateau. Aujourd’hui, nous voyons qu’il y a une hausse. Le nombre de contaminations augmente à nouveau mais on voit surtout que le nombre d’hospitalisations augmente."

Ce vendredi, c’est la douche froide

"Il est très difficile pour moi de porter ce message et je comprends que ce soit la douche froide, a déclaré Alexander De Croo. J’aurais moi aussi aimé qu’il en soit autrement." Le Premier ministre a néanmoins voulu porter un message d’espoir et a appelé à maintenir les efforts. "Je reste convaincu que le moment où nous pourrons relâcher nos efforts n’est plus si loin", a-t-il déclaré.

Le Premier a comparé cette crise sanitaire à "la plus difficile depuis la dernière guerre mondiale". Il a voulu montrer son soutien à la population et particulièrement aux familles qui ont perdu un proche, aux jeunes, aux travailleurs de l’Horeca et du secteur culturel. "Nous sommes à votre écoute", a-t-il assuré.

Les terrasses au printemps, les câlins à l’été ?

Donner des perspectives : on voit que le premier tente de le faire avec ces mots. "Ce printemps, un parfum de liberté, viendra. Avec l’ouverture d’un plus grand nombre d’écoles. La perspective de boire un verre en terrasse, de faire du sport et de profiter pleinement de la culture. Ce moment viendra, il n’est plus si loin." À voir si les décisions vont dans ce sens la semaine prochaine.

Il évoque aussi cet été. "Et nous avancerons, pas à pas, vers un été où nous pourrons à nouveau embrasser pleinement la vie et nous retrouver les uns les autres", a-t-il déclaré avant de redescendre les pieds sur terre. "Nous devons maintenant nous concentrer sur les jours et les semaines à venir."

En Wallonie, le couvre-feu est réduit de minuit à 5h

La Wallonie ne va pas prolonger son couvre-feu. Résultat : c’est le régime fédéral qui est d’application. Autrement dit, le couvre-feu est réduit de minuit à 5h du matin à partir du 1er mars. La Région wallonne s’aligne donc sur la Flandre.

En ce qui concerne Bruxelles, le couvre-feu de 22h à 6h reste d’application. "Ce couvre-feu à 22h nous a bien aidés cette semaine-ci avec toutes les manifestations qu’on a pu avoir dans les espaces publics, les parcs et autres, a déclaré le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort. Ça a permis de régler pas mal de situations par elles-mêmes."