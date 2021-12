Masque obligatoire dès l'âge de six ans

Depuis 9h ce matin, les ministres-présidents des entités fédérées sont réunis autour du Premier ministre Alexander De Croo et des principaux membres du gouvernement afin de discuter des nouvelles mesures nécessaires pour éviter une aggravation ultérieure de la situation sanitaire actuelle . Et peu à peu les décisions tombent.

Parmi les choses d'ores et déjà actées , la "bonne" nouvelle pour l'HoReCa . Alors que les experts du GEMS préconisaient la fermeture des établissements à 20h, les ministres autour de la table ont décidé de garder les mesures actuellement en vigueur, c'est-à-dire des heures d'ouverture allant de 5 heures du matin à 23 heures du soir. Une décision qui s'accompagnerait de mesures supplémentaires visant à garantir la sécurité sanitaire des clients.

Autre décision actée, la fermeture des écoles de l'enseignement maternel et primaire à partir du 20 décembre. D'ici là, le port du masque sera obligatoire dès l'âge de 6 ans. Concernant l 'enseignement secondaire , il sera organisé de manière hybride jusqu’à la période des examens. Enfin, l'enseignement supérieur repasse en code orange .

Parmi les points évoqués par le GEMS et toujours sur la table il y avait également la question des évènements en intérieur ainsi qu'en extérieur.

Le couperet vient de tomber puisque les compétitions sportives amateurs à l’intérieur seront interdites. La présence de public serait quant à elle interdite lors des compétitions sportives professionnelles organisées à l'intérieur. La présence de public sera également interdite lors des compétitions sportives professionnelles de football organisées à l'extérieur.

Les événements publics en intérieur de plus de 200 personnes (représentations culturelles, congrès et autres) seront eux aussi interdits dès ce lundi 6 décembre. Concernant ceux comportant au maximum 200 personnes, ceux-ci seront autorisés sous les conditions suivantes:

uniquement places assises

avec masque et utilisation du CST à partir du premier visiteur

maximum 200 visiteurs

Les foires commerciales restent quant à elles autorisées mais sous réserve de port du masque et d’utilisation du CST. Quant aux cinémas, ils pourront accueillir maximum de 200 personnes par salle et sous réserve de respect de 1,5 mètre entre les compagnies. Les tentes demeurent considérées comme des activités à l’intérieur, sauf si plus de deux côtés sont entièrement ouverts.

Reste l'ensemble des évènements publics en extérieur pour lesquels le Comité a toujours responsabilisé les organisateurs via les mesures de de crowd control qui leur incombent. Les autorités locales devront plus que jamais être les garants du fait que les mesures soient respectées. Et dans le cas contraire, faire annuler ceux-ci. Aucune nouvelle restriction donc n'impactera les marchés de Noël, contrairement à la demande du GEMS.