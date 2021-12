Comité de concertation en cours: l'HoReCa épargné, un accord a été trouvé... la fermeture des ecoles pas encore tranchée

Depuis 9h ce matin, les ministres-présidents des entités fédérées sont réunis autour du Premier ministre Alexander De Croo et des principaux membres du gouvernement afin de discuter des nouvelles mesures nécessaires pour éviter une aggravation ultérieure de la situation sanitaire actuelle . Et peu à peu les décisions tombent.

Parmi les choses d'ores et déjà actées , la "bonne" nouvelle pour l'HoReCa . Alors que les experts du GEMS préconisaient la fermeture des établissements à 20h, les ministres autour de la table ont décidé de garder les mesures actuellement en vigueur, c'est-à-dire des heures d'ouverture allant de 5 heures du matin à 23 heures du soir. Une décision qui s'accompagnerait de mesures supplémentaires visant à garantir la sécurité sanitaire des clients.

Concernant l 'enseignement secondaire , il devrait plus que probablement être organisé de manière hybride jusqu’à la période des examens. Pour les élèves qui n’ont pas accès à des moyens digitaux l’enseignement à distance pourra être organisé à l’école.

Pour l'enseignement maternel et primaire , il se murmure que les écoles pourraient être effectivement fermées dans le courant de la semaine prochaine et ce pour une dizaine de jours. Si c'était le cas, la garderie d’enfants serait, elle, assurée. Les activités scolaires extracurriculaires seraient interdites jusqu’au 17 décembre et les établissements pourraient rouvrir à partir du 20 décembre sous réserve d’enseignement hybride et port du masque à partir de 6 ans. C'est donc une éventualité, même si actuellement les ministres n'ont pas encore tranché. Certains autour de la table préféreraient une obligation généralisée du masque dès 6 ans plutôt qu'une fermeture des écoles.

Parmi les points évoqués par le GEMS et toujours sur la table il y avait également la question des évènements en intérieur ainsi qu'en extérieur, notamment les compétitions sportives amateurs à l’intérieur. Celles-ci pourraient être interdites tandis que la présence de public serait interdite lors des compétitions sportives professionnelles organisées à l'intérieur. Chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis peut être accompagné par deux personnes majeures. La présence de public serait également interdite lors des compétitions sportives professionnelles de football organisées à l'extérieur.

Concernant les événements publics en intérieur (représentations culturelles, congrès et autres) ceux-ci pourraient être uniquement autorisés sous les conditions suivantes :

uniquement places assises

avec masque et utilisation du CST à partir du premier visiteur

maximum 200 visiteurs

Les foires commerciales restent quant à elles autorisées mais sous réserve de port du masque et d’utilisation du CST. Quant aux cinémas, ils pourraient accueillir maximum de 200 personnes par salle et sous réserve de respect de 1,5 mètre entre les compagnies. Les tentes demeurent considérées comme des activités à l’intérieur, sauf si plus de deux côtés sont entièrement ouverts.

Reste les évènements publics en extérieur pour lesquels le Comité a toujours responsabilisé les organisateurs via les mesures de de crowd control qui leur incombent. Les autorités locales devraient plus que jamais être les garants du fait que les mesures soient respectées. Et dans le cas contraire, faire annuler ceux-ci.

Si cela se confirme, aucune nouvelle restriction ne devrait impacter les marchés de Noël, contrairement à la demande du GEMS, simplement un rappel aux bourgmestres de veiller aux respects des règles.

Toutes ces mesures, si elles devaient être confirmées, devraient entrer en vigueur dans le courant de la semaine prochaine.