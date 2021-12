Comité de concertation en cours: fermeture des écoles, HoReCa, retour de la "bulle"... quelles mesures lors de cette troisième dose de Codeco ?

Plus

Depuis 9h ce matin, les ministres-présidents des entités fédérées sont réunis autour du Premier ministre Alexander De Croo et des principaux membres du gouvernement afin de discuter des nouvelles mesures nécessaires pour éviter une aggravation ultérieure de la situation sanitaire actuelle. Point de départ de ce Comité de concertation, le troisième en moins d'un mois, le rapport relatif aux recommandations du GEMS.

Ecoles, HoReCa, retour de la "bulle", évènements en intérieur et en extérieur... Si rien n'est encore formellement décidé, des grandes lignes ont d'ores et déjà été tracées. Reste aux ministres présents à ce troisième Comité de concertation à faire le tri parmi les propositions du GEMS et procéder aux arbitrages et compromis nécessaires.

Ecoles: fermeront, fermeront pas ?

Concrètement le GEMS recommande qu’un effort collectif soit fait dans tous les secteurs, y compris la vie privée. "Il faut intervenir de manière aiguë dans le secteur où les incidences sont les plus élevées dans la société et où l’on constate que des fermetures doivent être opérées "spontanément de manière erratique". C'est l’enseignement primaire qui est ici principalement visé, mais comme les "incidences" augmentent aussi dans l’enseignement secondaire, il conviendrait d’intervenir là aussi selon le GEMS. Le tout, via une fermeture des établissements pendant une période de 10 jours. D'autres mesures visant le secteur de la jeunesse sont aussi sur la table.

HoReCa et événementiel

Par ailleurs, toutes les activités Horeca devraient fermer à 20 heures, préconise le GEMS. Le but, prendre des mesures pour éviter la foule à tout moment. Et cela jusqu’au-delà de la période de Noël/Nouvel An Tous les événements de loisirs, culturels, religieux ou sportifs à grande échelle (plus de 200 personnes) en intérieur et dans des lieux extérieurs bondés doivent également être suspendus (cela inclut les compétitions de football et d’autres sports, les marchés de Noël, sauf organisation très stricte évitant la foule comme les marchés ordinaires).

Retour de la bulle, limitée à cinq personnes ?

Pour la vie privée, le GEMS recommande de "réinstaller un petit groupe stable autant que possible (" bulle ", cercle privé, " les personnes avec qui vous voulez passer les fêtes de fin d’année "). En règle générale, le GEMS suggère de limiter à 5 personnes le nombre de personnes à rencontrer ensemble à un moment donné de la vie privée. Il y a lieu d’essayer autant que possible de garder les mêmes contacts au cours des semaines à venir et d’effectuer toujours des autotests avant de se réunir. Ce sont ces pistes de travail fournies par le GEMS que le Comité de concertation a commencé à discuter afin de valider ce qui lui semble adéquat.

