Comité de concertation : couvre-feu allégé jusqu'à minuit pour Noël, pas d'élargissement de la bulle sauf pour les personne isolées

Les fêtes de fin d’année s’annoncent à l’image de 2020 : avec des restrictions. On en sait déjà plus sur l’heure : permission de minuit pour la nuit du 24 au 25 décembre. C’est ce qu’il ressort du comité de concertation de ce vendredi 27 novembre. Le couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin ne devrait donc pas s’appliquer pour Noël s’il est prolongé après le 13 décembre.

Juste sa bulle

Concernant le nombre de convives, il n’y a pas d’élargissement de la bulle sauf pour les personnes isolées qui peuvent inviter deux personnes à la fois (et non plus une à la fois comme auparavant). Nous comptons donc un invité par foyer et deux à la fois pour les personnes isolées.

Les feux d'artifice sont interdits.

Couvre-feu maintenu au réveillon du nouvel an

Par contre, pour le réveillon du nouvel an le 31 décembre, le couvre-feu sera maintenu. Pas question de sortir après 22h donc.