Chute des bourses face à l’épidémie du coronavirus : "Nous pensons que les marchés s’inquiètent à l’excès"

La propagation du coronavirus tourne doucement à la pandémie et inquiète toujours plus y compris le monde économique. Au point de pousser le FMI à mettre en garde : le virus pourrait bien mettre en péril la fragile reprise de l’économie mondiale.

Et l’hémorragie continue. Ce matin, la Bourse de Tokyo a par exemple perdu plus de 4%.

"Effectivement, aujourd’hui, la Chine pèse beaucoup et un problème pour la Chine, c’est un plus grand problème pour le reste du monde que ça ne l’était. Ceci dit, on peut regarder les choses de notre manière. Vraisemblablement que ce Covid 9 serait bien plus problématique s’il venait à être observé à Kinshasa, dans un pays qui n’aurait pas les moyens humains, économiques, financiers pour lutter efficacement, pour sauver des vies.

Si l’économiste se veut d’abord rassurant, il ne faut pas négliger l’impact de la Chine dans l’économie mondiale, et notamment son évolution depuis l’épidémie du SRAS ? Cette épidémie du coronavirus serait plus de conséquences que celle du SRAS en raison du poids économique de la Chine qui a changé depuis 2003.

Pour lui, c’est la peur qui présente le plus gros risque actuellement : "Il faut chasser la peur". "Il ne faut pas pour autant avoir un discours simpliste en disant tout va très bien et continuer. Non, il faut prendre des mesures de prévention".

Il y a donc un report de la consommation : une bonne partie de l’argent non dépensé au moment de l’épidémie, c’est de l’argent qui sera dépensé dans les mois subséquents. On pourrait donc effectivement récupérer ce qui n’a pas été produit, consommé plus tard.

L’économiste se veut donc, là aussi, rassurant : "Les effets à ce stade-ci, mais je ne suis pas scientifique et je n’ai pas de boule de cristal, doivent être encore limités. D’un point de vue d’économiste, on va dire qu’il y a des effets d’offre et des effets de demande".

"Nous savons qu’aux yeux des Belges, un mort en Europe a plus de valeur, plus de poids, plus d’importance qu’un mort loin, que ce soit en Iran ou plus encore en Chine. Donc, avec ce rapprochement des effets humains du coronavirus, nous prenons davantage peur, mais jamais nous ne parlerions d’une maladie en Italie qui fait 10 morts si nous n’avions pas peur de cette propagation. Donc, une fois encore, c’est la peur de cette propagation qui nous fait nous intéresser particulièrement à la situation l’Italie", estime Etienne de Callatay.

Avec l’arrivée du virus de façon importante en Italie (dans des zones d’Italie qui sont considérées comme des zones économiquement très importantes) et une épidémie qui se rapproche maintenant de la Belgique, les raisons d’avoir des craintes pour les économies italiennes et européennes sont-elles justifiées ?

Et même pour le port d’Anvers qui pourrait être affecté, il y a une opportunité pour l"économie belge : "S’il y avait un problème qui devait être plus précisément marqué du côté d’un port et que la Flandre devrait en être davantage affectée […] J’ai une propension à voir le positif. Là où il y a des difficultés, c’est que ça peut aider à une prise de conscience de l’intérêt de diversifier l’économie belge. Et donc, être dans le cadre d’une économie belge est préférable que d’être dans le cadre d’une économie purement flamande".

Etienne de Callatay était résolument optimiste au micro de Rachel Crivellaro ce mardi matin. Pour lui, cette épidémie de coronavirus est même une opportunité pour réformer l’économie mondiale.

"Je pense que la meilleure image pour expliquer ça, ce sont ces abominables paquebots transportant des milliers de personnes. Qui peut penser que ce soit bon sur le plan environnemental ? Maintenant que l’on s’inquiète aussi du côté sanitaire de la chose, cette promiscuité exacerbée. Mais au-delà, ce que l’on a aujourd’hui, c’est un modèle dans lequel nous avons une hyperconcentration de la production de certains biens dans certains lieux, ce qui est s’exposer à une grande fragilité. Un système diversifié et un système décentralisé est un système beaucoup plus résilient que ce à quoi nous avons assisté dans une recherche effrénée de profit, mais qui aujourd’hui voit bien sa limite.

L’économiste pointe donc une forme de risque que l’on prend quand on concentre la production dans un endroit pour avoir ce qu’on appelle en économie des économies d’échelle particulièrement importantes, et la Chine en particulier.

"Là, on s’expose, on s’expose au risque de la fermeture d’un port, d’un avion, d’une crise sanitaire, d’une attaque informatique. Que sais-je ? Et aujourd’hui, ce que l’on observe appelle à avoir un modèle économique plus décentralisé et valoriser ce que l’on appelle les circuits courts."

L’économie mondiale n’est peut-être pas la bonne solution face à ce genre de phénomène

"Finalement, la leçon qu’on pourrait tirer, c’est d’une épidémie qui se transforme tout doucement en pandémie. Retirez la leçon que l’économie mondiale est peut-être pas la bonne solution face à ce genre de phénomène. Elle a des réalisations, elle a des vertus et elle a notamment aidé des populations de ces pays, et notamment de la Chine, à échapper à la pauvreté la plus abominable, ce qui est quand même un progrès substantiel. Mais c’est une source de fragilité et que face à cette fragilité, il faut y répondre en veillant à ne pas trop concentrer nos activités et, d’autre part, à cultiver la coordination des politiques internationales".

Un discours optimiste donc, même si la situation deviendrait vraiment plus compliquée à gérer si elle devait durer. À ce stade, le scénario est plutôt rassurant même si l’Organisation mondiale de la santé est de plus en plus inquiète et craint que ça dure et que ça prenne de plus en plus d’ampleur.

"Il faut trouver l’équilibre entre la peur qui va nous faire prendre et accepter les mesures préventives du genre ne faisons pas ce qui n’est pas nécessaire, du genre partir en voyage dans telle ou telle zone et d’autre part, éviter qu’il y ait une peur excessive qui nous ferait paniquer et qui serait une prédiction autoréalisatrice si nous avons tous très peur".

"Heureusement, les marchés ne nous ont pas habitués à être très sage et être un bon dissipateur. Il y a une phrase de Samuelson qui dit que les marchés ont baissé 9 fois pour 5 bonnes raisons. Donc nous pensons qu’aujourd’hui, ils s’inquiètent à l’excès" conclut l'économiste belge.