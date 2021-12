Chine et coronavirus : confinée, la ville de Xi'an durcit encore les restrictions. Une désinfection "totale" prévue ce dimanche

Désormais, chaque foyer de Xi'an ne peut envoyer qu'une fois tous les trois jours un seul de ses membres acheter des produits de première nécessité. La précédente autorisation était de deux jours. Toutes les entreprises "non essentielles", à l'exception des supermarchés, des commerces de proximité et des établissements médicaux, ont reçu l'ordre de fermer.

La Chine a fait état dimanche de 206 nouvelles infections au Covid-19 sur son sol. Il s'agit du nombre de contaminations sur une journée le plus élevé depuis mars 2020. Le pays asiatique, où les premiers cas de Covid ont été découverts il y a deux ans à Wuhan (centre), a néanmoins largement contrôlé l'épidémie sur son sol. La vie est revenue à la normale depuis le printemps 2020 et le pays n'a officiellement enregistré que deux morts en plus d'un an.