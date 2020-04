Cafouillage en pays Covid-19 : compter les tests ou compter les patients testés ?

Le ministre Philippe De Backer enrageait depuis plusieurs jours. Cela faisait maintenant un mois qu’il avait annoncé que la Belgique arriverait à 10.000 tests PCR par jour, contre le COVID-19. Et pourtant, jour après jour, le centre de crise égrenait des chiffres bien inférieurs de l’organisme Sciensano : 6162 tests à peine ce mardi 28 avril. Loin sous le Graal annoncé par le ministre De Backer, gardien des stocks, ou plutôt de la pénurie de tests, de masques et autres nécessités du COVID-19.

Il nous avait déjà levés un coin du voile sur la raison de son courroux, Philippe De Backer. Mais le voilà qui dévoile en Commission Santé de la Chambre, devant les députés confinés, l’existence d’une comptabilité différenciée : l’organisme Sciensano et le ministre ne comptent pas tous les deux des pommes, ou tous les deux des poires. Non ! L’un compte des patients testés : c’est Sciensano. Un patient avec plusieurs tests égale un. Or, il arrive qu’on teste plusieurs fois d’affilée, puisqu’il y a beaucoup de faux négatifs aux tests PCR (entre 20 et 30%). L’autre compte des tests : c’est Philippe De Backer. Un patient testé plusieurs fois égale plusieurs tests. C’est bête, hein ?

Et le ministre De Backer, en commission Santé, sort donc ses chiffres. Que voici.