"C’est un beau métier mais qui peut tuer à petit feu" : face à la quatrième vague du Covid, les soignants sont davantage touchés par le burn-out

Avec plus de 800 patients Covid aux soins intensifs, le personnel soignant est sous tensions dans nos hôpitaux. Après deux ans d’épidémie, beaucoup sont à bout de souffle.

Il n’y a pas de chiffres officiels mais on estime que l’absentéisme de longue durée touche 30% du personnel dans le pays. Et certains membres des équipes soignantes en viennent même à quitter leur poste.

C’est notamment le cas de Thomas Persoons. Marqué par les deux premières vagues, cet infirmier urgentiste a décidé de quitter sa place au sein des soins intensifs après 18 ans de carrière. "On se bat réellement pour chaque patient que l’on a devant soi" explique-t-il. "Le problème, c’est que ça n’arrêtait pas. C’était non-stop. J’ai commencé à avoir des troubles du sommeil, des cauchemars. Ma femme me disait même que je me réveillais la nuit en hurlant."

Un impact sur la vie personnelle

En plus des troubles dans sa vie personnelle, la situation a aussi impacté sa vie professionnelle. Un impact qui aurait pu mettre la vie de ses patients en danger : "J’avais aussi des troubles de la concentration, ce qui aux soins intensifs est un très gros problème. Ça a été vraiment quelque chose qui m’a fait me rendre compte qu’il fallait que je lève le pied et que je ne pouvais plus continuer comme ça".

L’expérience de Thomas n’est pas un cas isolé. Diana travaille en soins intensifs depuis 9 ans et pour elle aussi, le Covid a laissé des traces. "Je sentais que j’étais mal. C’était des émotions qui étaient à l’intérieur de moi et qui, pour moi, ne pouvait pas jaillir dans mon travail. Finalement, ces émotions jaillissaient dès que je passais la porte de l’hôpital."

Ici aussi, la situation dans les salles de soins a impacté la vie privée de la jeune femme : "Il y a eu un déséquilibre privé et professionnel. Je ramenais beaucoup ces émotions-là à la maison. Je n’arrivais pas à me créer un sas qui permette de laisser ce que je vivais au boulot sur mon lieu de travail."

Du personnel de plus en plus fatigué

Ce déséquilibre vécu par Thomas et Diana pousse certains soignants à prendre du recul. Un phénomène qui semble prendre de l’ampleur comme le démontre Jérôme Tack, président de la Siz-Nursing, la Fédération des infirmiers des soins intensifs : "Après la première vague, une étude avait montré que 68% du personnel aux soins intensif était à risque de burn-out. Malheureusement, pas grand-chose a changé depuis. Entre les vagues, nous sommes toujours à flux tendu parce qu’il faut rattraper le retard des patients qui ont vu leur prise en charge retardée par la période du Covid. De ce fait, cela fait maintenant deux ans que nos services sont surchargés et que le personnel est de plus en plus fatigué."

Des lits fermés par manque de personnel

Et cette fatigue est constatée sur le terrain. À l’hôpital Erasme par exemple, le personnel est encore présent en suffisance mais avec l’augmentation des cas Covid, quatre lits ont dû être supprimés pour garantir le nombre d’infirmiers nécessaires par patients.

"Avant la crise et la pandémie, on avait déjà remarqué que la charge de travail était extrêmement élevée. Pour une charge de travail normale, nous n’étions pas suffisamment nombreux", relate Yves Maetens, infirmier-chef des services de soins intensifs et des urgences de l’hôpital Erasme. "La crise du coronavirus est ensuite arrivée et elle n’a fait qu’accentuer ce phénomène." précise-t-il.

Un manque de reconnaissance

Le blues du personnel de santé est aussi induit par le manque de reconnaissance de la part d’une certaine partie de la population comme l’estime Chantal Van Cutsem, la directrice du département infirmier de l’hôpital Erasme : "De mon point de vue, il y a une vraie perte de sens, un sentiment de ne pas être reconnu, tant dans les unités de soins intensifs que dans les unités de soins classiques. Cela me fait craindre que les tendances que le personnel infirmier à ne pas rester très longtemps dans la profession ne s’accentue".

Un suivi psychologique pour aider le personnel

Comment lutter contre cette fuite en avant ? À l’hôpital Saint-Luc, comme dans d’autres hôpitaux, la présence de psychologues dans les services a été renforcée et des groupes de parole ou des suivis individuels sont proposés aux soignants. "Un soignant va toujours être tourné vers le patient, vers l’autre", constate Pauline Chauvier, psychologue clinicienne et psychothérapeute aux cliniques universitaires Saint-Luc. "Ici, nous allons l’inviter, par différents moyens, a prendre soin de soi. J’aime utiliser l’image d’une balance. Tout ce qui est structurel, la charge de travail, le Covid sont un poids et il faut mettre des ressources pour essayer de contrebalancer."

C’est un très beau métier mais qui peut tuer à petit feu

Après plusieurs mois d’arrêt, Diana entrevoit enfin un retour au travail : "C’est un très beau métier mais qui peut tuer à petit feu. Ce beau métier, c’est aussi difficile de le quitter. Finalement, j’y retourne, bien que cela soit à temps partiel. J’ai envie d’y retourner, de retrouver du sens dans ce métier. Et puis, si je n’y arrive pas, tant pis. Au moins, j’aurai essayé !".

Face à la quatrième vague, les soignants doivent encore tenter de tenir. Un combat, qui au vu du manque de personnel, s’annonce difficile.