Bientôt un passeport vaccinal ? " Nous sommes contre tout mécanisme qui serait une atteinte à la vie privée ", affirme Valérie Glatigny

Elio Di Rupo : "La question de la vaccination ne se posera que lorsque tous les concitoyens auront... Qu’adviendra-t-il de l'obligation d'un passeport vaccinal lorsque l’ensemble des concitoyens auront eu possibilité d'être vaccinés ? "La question est posée au plus mauvais moment", soutient le Ministre-Président wallon, Elio Di Rupo, avec fermeté. "Tous nos concitoyens n’ont pas eu l’occasion à ce stade de se faire vacciner. Si nous disions "oui" (sur le fait d’imposer le passeport vaccinal, ndlr) aujourd’hui, celles et ceux qui ne sont pas responsables de ne pas être vaccinés, puisqu’il n’y a pas de disponibilité des vaccins, seraient dans l’impossibilité d’aller au cinéma par exemple. Et puisqu’énormément de citoyens hésitent encore, nous devons mener des campagnes d’adhésion et expliquer pourquoi il est important de se faire vacciner. Et ce n’est qu’au terme de ces deux exercices que cette question se posera inéluctablement."