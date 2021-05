Avis positif de l’Agence européenne des médicaments pour le traitement anti-covid Sotrovimab à base d’anticorps monoclonaux

L’Agence européenne des médicaments a rendu un avis positif sur l’utilisation du Sotrovimab. Ce traitement conçu par GSK et la biotech américaine Vir Biotechnology est destiné aux adultes et adolescents de plus de 12 ans atteints par le coronavirus. Sotrovimab repose sur la technique des anticorps monoclonaux, des anticorps produits en laboratoire.

L’avis peut désormais être pris en compte par les autorités nationales des États membres de l’UE.

Les traitements à base d’anticorps monoclonaux constituent un élément essentiel d’une solution globale au Covid-19

D’après le Senior Vice-président de GSK, Christopher Corsico, "les traitements à base d’anticorps monoclonaux constituent un élément essentiel d’une solution globale au Covid-19, d’autant plus que moins de 40% des adultes dans les États membres de l’UE ont reçu au moins une dose de vaccin à ce jour. Nous sommes encouragés par cet avis scientifique positif de l’EMA, car il nous rapproche, nous l’espérons, de la mise à disposition du Sotrovimab pour les patients à travers l’Europe."

Moins d’hospitalisations, moins de décès

Les résultats d’efficacité de l’analyse intermédiaire, basés sur les données de 583 patients, ont démontré une réduction de 85% du nombre d’hospitalisations ou de décès chez les patients recevant le Sotrovimab par rapport au placebo. La qualité et la sécurité du traitement ont également été évaluées par le Comité des médicaments à usage humain.

Le Comité des médicaments à usage humain a également démontré que le Sotrovimab maintient une activité contre de multiples variants circulants préoccupants, y compris le variant brésilien, californien, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni. D’autres données in vitro démontrant une activité contre les variants de New York et d’Inde ont également été publiées par bioRxiv. Mais l’impact clinique de ces variants n’est pas encore connu.

A noter que le Sotromivab n’a toujours pas reçu d’autorisation de mise sur le marché. Les examens se poursuivent, donc.