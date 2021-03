AstraZeneca : "C'est un vaccin sûr et efficace", conclut l'Agence européenne des Médicaments

Son avis était très attendu : l'Agence européenne des Médicaments (EMA en anglais) a consulté ses experts scientifiques des 27 pays européens à propos de la sécurité du vaccin AstraZeneca, suite à des occurrences de rares cas de thromboses dans certains pays européens, chez des adultes vaccinés.

Le PRAC, le Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l'Agence, a rendu ses conclusions et estime que c'est un vaccin sûr et efficace. Il n'y a pas plus de caillots après la vaccination, que dans la moyenne générale de la population. Le nombre est même inférieur à celui observé dans la population générale. "Les bénéfices de ce vaccin sont supérieurs aux risques", a déclaré Emer Cooke, directrice de l'EMA, tout en disant ne pouvoirexclure un lien entre la vaccination et les rares cas de formation de caillots sanguins signalés dans plusieurs pays.

En raison d'un très faible nombre de thromboses veineuses cérébrales, et de cas de chutes de plaquettes sanguines, l'Agence recommande cependant d'ajouter une indication d'alerte sur la description à destination des professionnels. "Il faut que les personnes vaccinées soient informées", déclare l'Agence.

Une douzaine de pays européens ont suspendu la vaccination par ce produit, par précaution, le temps d'une investigation. La Belgique n'en fait pas partie. Elle a maintenu la campagne de vaccination, estimant, comme l'agence européenne et l'OMS, qu'à ce stade, les bénéfices dépassaient toujours les risques.

En Belgique, onze notifications de problèmes de coagulation sanguine ou de thromboses ont été reçues à la suite de la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca. Deux cas font encore l'objet d'une enquête plus approfondie, a indiqué ce mercredi l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Sur les onze notifications, six sont classées comme des effets indésirables non graves et cinq comme des effets indésirables graves. Dans un des cas graves, il y a une lésion permanente mais les symptômes avaient déjà commencé avant la vaccination. Pour un autre cas, les antécédents médicaux pourraient expliquer l'événement.

Deux cas font encore l'objet d'une enquête approfondie.

L'Organisation Mondiale de la Santé rendra ses conclusions ce vendredi.