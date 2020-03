Après 10 jours de confinement, vos vidéos prennent tout leur sens. Rires, délires, parodies, s'associent à des vraies questions d'organisation. La RTBF partage vos vidéos du confinement

Confinés de tout le pays, filmez-vous! La RTBF vous invite à partager vos vidéos du confinement - © Tous droits réservés

Confinés de tout le pays, filmez-vous ! - Le mur du jardin comme filet de badminton. - 20/03/2020 Une partie de badminton par dessus le mur mitoyen du jardin, un match de hockey au cœur de la cuisine, une salle de classe improvisée au milieu de la salle à manger. Après une semaine de confinement, vous avez certainement déjà immortalisé ces moments inédits d'une vie de famille réorganisée. Anecdotes, coups de gueule, coups de blues, galères, rires, trucs et astuces, la RTBF vous propose de partager les vidéos que vous réalisez à l'aide de vos smartphones. Parce qu'on est Plus forts ensemble, faites-nous parvenir ces moments de vie pour que nous puissions les relayer et afin que chacun bénéficie de l'expérience des autres. Envoyez-nous dès aujourd'hui vos vidéos. Il vous suffit de remplir ce formulaire. L'opération Plus forts ensemble permettra aussi de sortir de l'isolement celles et ceux qui vivraient plus douloureusement la rupture du lien social de proximité. Créons du lien ! Confinés, unissons-nous !