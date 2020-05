Age, sexe, obésité, mais aussi origine ethnique: quels sont les profils à risque face au coronavirus?

L’origine ethnique comme facteur déterminant

Selon cette étude, les personnes d’origine ethnique noire et asiatique sont plus à risque que les personnes d’origine ethnique blanche.

Combiné à un facteur de pauvreté, le risque de décès est 1,6 fois plus élevé pour les personnes d’origine ethnique asiatique et d’1,7 fois plus élevé pour les personnes d’origine ethnique noire.

C’est la nouveauté de cette étude selon Jean-Luc Gala, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la faculté de médecine : "Ce facteur à risque n’a jamais été démontré aussi clairement, même si cela appelle à des études génétiques complémentaires. Le récepteur du gène ACE permet au coronavirus d’infecter une personne. Ce récepteur serait moins efficace chez les populations vivantes dans le Sud et à l’Est de la terre. Nous savons par exemple que le nord de l’Europe a été moins touché face au coronavirus par rapport au sud de l’Europe. Cela pourrait donc partiellement s’expliquer par la génétique. C’est une observation intéressante, nous l’avions déjà observée pour des maladies liées à l’hypertension."