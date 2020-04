"Absence de considération et de transparence" : le laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles interpelle Philippe De Backer

Cela faisait un moment qu’ils rongeaient leur frein, les laborantins et responsables du LHUB-ULB, le grand labo bruxellois qui dessert tous les hôpitaux publics de la Région, ainsi que l’hôpital Erasme. Ils piaffaient devant leurs machines, capables de réaliser 1000 tests par jour, mais n’en réalisaient qu’à peine le quart. Aujourd’hui, ils dénoncent ce qu’ils appellent l'"absence de considération pour les professionnels de santé qualifiés" du ministre Philippe De Backer, chargé de la Task force sur les tests, mais aussi son "manque de transparence et de communication en dehors des médias".

Lettre ouverte

Dans une lettre ouverte (à retrouver en intégralité ci-dessous) qu’ils lui adressent ce jour, les signataires retracent les débuts de l’épidémie et l’amorce d’une sous-utilisation des tests PCR : "Tandis qu’en Allemagne, 90 laboratoires dépistent le COVID-19, la Belgique centralise cette recherche sur un unique centre de référence à l’UZ Leuven. Devant l’ampleur de la crise, quelques laboratoires de biologie clinique développent, sans autorisation, le test diagnostique par PCR. Ces initiatives locales seront bénéfiques : dès le 17 mars, le confinement est décrété par le gouvernement et le laboratoire de référence, débordé, ne peut plus répondre aux demandes qui émanent de toutes les provinces."

Capacités non atteintes

Les membres de la cellule de coordination COVID-19 et du comité de direction du Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles (LHUB-ULB) poursuivent leur analyse critique rétrospective des événements : "A ce moment, sans être informés de la finalité, les laboratoires du pays sont consultés sur leur capacité d’analyse présente et future. On comprendra par la suite que cette enquête vise à développer une stratégie de dépistage plus large ; que la " Task Force Testing " conclut, sans revenir vers eux, que les laboratoires de biologie clinique ne peuvent répondre aux besoins et décide de miser sur l’utilisation d’une méthode ancienne remise en lumière par l’UNamur. Libre des contraintes d’approvisionnement en réactifs commerciaux mais peu automatisée, cette technique est déployée – avec difficulté — sur différentes plateformes académiques pleines de bonne volonté mais sans expérience en médecine de laboratoire de masse. Comme on pouvait s’y attendre, ces laboratoires n’atteindront jamais les capacités de test promises dans les communiqués."

Industries pharmaceutiques impliquées

Pour augmenter les capacités de tests, le ministre Philippe De Backer annonce la mise sur pied d’un consortium composé de 2 laboratoires universitaires (Leuven et Liège) et 4 partenaires industriels (Biogazelle, GSK, J&J et UCB). Un choix que dénoncent les laboratoires de biologie clinique agréés.

Car les 10.000 tests annoncés quotidiens n’arrivent toujours pas. Le Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles, lui, plafonne malgré lui à 250 : "Alors que notre laboratoire est à même de réaliser 1000 tests par jour, les demandes émanant de nos 5 hôpitaux partenaires (CUB Hôpital Erasme, CHU St Pierre, CHU Brugmann, Institut Bordet, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) et des Hôpitaux Iris Sud (Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Bracops), plafonnent à 250, en raison des critères cliniques trop stricts émis par Sciensano."

Erreurs et déconfinement

Au bout du compte, le ministre Philippe De Backer reconnaissait récemment qu’il "y avait eu beaucoup d’erreurs commises dans cette crise". Les auteurs de la lettre ouverte abondent dans ce sens : "Alors que 150 laboratoires allemands effectuent plus de 50.000 tests quotidiens et que les décès dans les maisons de repos belges se comptent chaque jour par centaines, les tests réalisés en Belgique plafonnent à 6000. Cependant, les laboratoires de biologie clinique de tout le pays restent, comme le nôtre, en sous-capacité, malgré leur implication."

Les signataires reprochent au ministre De Backer d’avoir mis en place une structure parallèle, alors que la capacité journalière actuelle des laboratoires agréés existants serait, rien qu’en ce qui les concerne, de 14.000 tests par jour. Ils estiment que les mêmes travers sont en cours à propos des tests sérologiques, et demandent avec insistance au ministre de davantage consulter les professionnels de terrain.

"Ce matin, nous avons reçu des tests sérologiques pour un appareil, explique le chef de service de biochimie du LHUB-ULB, Frédéric Cotton, mais pas celui qu’on aimerait utiliser." Et de conclure : "Notre liberté académique, c’est aussi choisir le type de tests le plus opportun."