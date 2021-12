A quel Noël s’attendre ? Selon Yves Van Laethem, la situation tend à se stabiliser mais "il est difficile de savoir où l’on va"

Avec la quatrième vague et l’arrivée d’Omicron, à quel Noël s’attendre cette année ? Selon Yves Van Laethem, "il est difficile de savoir où l’on va". Mais le porte-parole interfédéral Covid-19 se veut rassurant : la situation devrait se stabiliser d’ici la fin d’année.

"Nous avons un croisement de deux adversaires : Delta qui s’en va et Omicron qui va arriver avec un impact mal discernable dans le contexte épidémiologique et de vaccination de la Belgique", explique Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la conférence de presse de Sciensano, l’Institut Scientifique de Santé Publique.

Retour à la stabilité d’ici les fêtes de fin d’année ?

S’il est donc difficile de savoir où l’on va, Yves Van Laethem se veut rassurant. Selon lui, "la Belgique a mis en place un certain nombre de mesures qui doivent limiter la transmission de n’importe quel variant."

"Je pense que si l’on parvient à maintenir un certain nombre de mesures de protection bien connues dans le milieu public et dans le milieu privé, on devrait enfin avoir une situation relativement stable en cette fin d’année. Avec un taux d’hospitalisations au niveau des soins intensifs qui devrait descendre sous les 500 patients d’ici la fin du mois de décembre."

Le porte-parole interfédéral Covid-19 nuance toutefois ses propos. "Bien sûr c’est encore une occupation lourde. Il ne faut pas crier victoire avec 490 lits occupés."

"Mais on devrait pouvoir se retrouver, pour les fêtes de fin d’année, dans une situation moins problématique que pour l’instant. Et avec, on l’espère, une gestion ainsi préalable de la poussée d’Omicron qui sera suffisante que pour atténuer son impact", ajoute-t-il.