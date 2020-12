À partir de ce dimanche, 15 personnes sont autorisées dans les lieux de cultes : les mosquées s’organisent

Un compromis a été dégagé mercredi : les lieux de culte comme les églises, mosquées, synagogue ou temples peuvent accueillir maximum 15 personnes et dans un espace de 10 m2 par personne à partir de ce dimanche. Chacune doit avoir 10 m² et les mesures de précaution sanitaire reprises dans le protocole doivent être respectées.

Sur cette base, les mosquées s’organisent. L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a publié ce samedi son protocole. On peut notamment y lire que "les mosquées sont accessibles uniquement durant l’accomplissement des 5 prières quotidiennes ainsi que les cérémonies religieuses (funérailles, cérémonies de mariage et prière des deux fêtes). Les mosquées peuvent réduire l’accès uniquement à quelques prières pour permettre la désinfection des locaux dans de bonnes conditions."

Par contre, "toutes les autres cérémonies, y compris les prières du vendredi, sont interdites dans les mosquées".

Dans un communiqué l’exécutif ainsi que le Conseil de Coordination des Institutions islamiques de Belgique insistent. "L’EMB demande aux imams et aux responsables des mosquées faire preuve de patience durant ces moments difficiles et de respecter minutieusement les décisions sanitaires. Il est aussi important que l’ensemble de la population musulmane comprenne et respecte scrupuleusement toutes les décisions émises par les autorités dans cette période critique pour préserver la santé publique."