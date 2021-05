À Middelkerke et à Liège, certains restaurateurs ouvrent leur terrasse ce 1er mai malgré l’interdiction

L’astuce, c’est de temporairement retirer le permis terrasse délivré à tous les bars, cafés et restaurants sur la digue, et d’en faire des biens publics temporaires. Comme dans un parc ou un square communal, finalement. Attention, il y a des règles quand même : les établissements ne sont pas autorisés à servir eux-mêmes les clients sur les tables.

À la mer, c’est un bourgmestre qui fait un pied de nez aux autorités. Sur la digue de Middelkerke, 200 tables et 800 chaises sont installées. Comment la commune compte-t-elle contourner les règles ? Eh bien, c’est un petit tour de passe-passe signé par le bourgmestre Jean-Marie De Decker. Il avait déjà fait la même chose durant les vacances de Pâques, et il récidive pour ce week-end du 1er mai.

"Nos bénévoles sont prêts, dit Jean-Marie De Decker, ils surveilleront si la distance est bien respectée entre les personnes, entre les tables". Et d’ajouter : "C’est du personnel communal qui se chargera de la désinfection des tables aussi souvent que possible." La décision ravit tout le monde, de l’HoReCa aux badauds. Mais elle devra passer l’épreuve de la météo : il fera maximum 9 degrés aujourd’hui avec du soleil à Middelkerke. Et demain, il pleut toute la journée !

À Liège, un "take-away" revisité

Autre rendez-vous pour les gastronomes rebelles en manque de terrasse: rue de la casquette en plein cœur de la cité ardente. Mais ici, pas de tables "tombées dans le domaine public". La gérante du café également présidente du collectif Wallonie Horeca, brave l'interdit en ouvrant le temps d'une heure ce midi mais espère pouvoir prolonger l'ouverture.