A Cause du Coronavirus, des Belges bloqués dans le monde: "surréaliste", "abandonnés" et "arnaqués"

Belges bloqués dans le monde: "surréaliste", "abandonnés et "arnaqués" - 19/03/2020 Aux Philippines, Hervé Guerrisi affirme que des centaines de touristes dont des dizaines de Belges sont bloqués à l’aéroport international de Cebu aux Philippines. Lui vient enfin de pouvoir prendre un vol vers l’aéroport de Manille, après de nombreux rebondissements " on avait acheté 3, 4 voire 5 billets d’avions qui ont été annulés dans l’heure suivante. Le remboursement aura lieu dans 2 ou 3 mois nous a dit la personne au bureau d’Air Philippines. Je viens d’atterrir à l’aéroport de Manille avec un avion plein de personnes qui ont pu acheter un billet de vol international de sortie des Philippines. Mais des dizaines centaines de personnes sont restées à Cebu, et n’ont pas pu monter dans l’avion. " Des personnes qui n’avaient plus les moyens d’acheter un billet selon Hervé Guerrisi : " Ils ont acheté beaucoup de billets d’avion et ne peuvent plus se permettre d’en acheter des nouveaux. Les compagnies aériennes se sucrent au passage. J’ai laissé des gens désespérés à l’aéroport de Cebu, il y a une cohue monumentale. " Le Belge déplore la désorganisation et le manque d’information au niveau de l’Ambassade belge : " Parfois on arrive à avoir une personne au téléphone qui est très embarrassée car ils nous disent que la belgiques est complètement dépassée. Ils nous disent faire pression sur le gouvernement belge. " Hervé Guerrisi compare sa situation avec celle d’un allemand, qui était assis à côté de lui dans le vol vers Manilles : " Il m’explique que l’Allemagne a envoyé un avion commercial vers Manilles. Le principe a été simple, ils ont dû s’enregistrer par email et ils rentreront en Allemagne. Dans notre cas, c’est pas aussi facile. " Pour la suite, le Belge ne sait pas encore ce qu’il va se passer, il espère prendre un vol vers Bangkok pour ensuite acheter un vol vers Bruxelles, " En courant le risque à chaque escale d’être mis en quarantaine. Aux Philippines, on est considéré comme les personnes qui ont apporté le virus au pays vu qu’on est des voyageurs, donc ce n’est pas facile en terme de contact social. On demande juste de pouvoir rentrer chez nous et l’Etat les moyens d’organiser cela.