39 nouveaux cas de Coronavirus en Belgique, 239 personnes diagnostiquées depuis le début de la crise

Comme tous les jours, peu avant midi, le SPF Santé publique publie le nombre de cas détectés de coronavirus la veille. Ainsi, pour le dimanche 8 mars, le SPF annonce 39 nouveaux cas positifs, sur un échantillon de 334 tests réalisés par l’hôpital de référence de Leuven. Ces nouveaux cas positifs se décomposent ainsi : 22 en Flandre, 7 à Bruxelles et 10 en Wallonie.

Au total, la Belgique compte 239 personnes identifiées comme porteurs/porteuses du Covid-19.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

►►► À lire aussi : 200 cas détectés au total en Belgique, un nombre limité de tests effectués par manque de réactifs

Ce nombre relativement limité de cas positifs s'explique : outre la baisse due à la fin des retours d’Italie, le nombre limité de tests s’explique par la priorisation de ceux-ci. Il n’est plus possible de tester tous les échantillons, par manque de réactifs, des produits indispensables pour réaliser les analyses. Par ailleurs, le week-end, un nombre inférieur d’échantillons sont soumis. On pourrait donc s’attendre demain mardi à une hausse qui pourrait être significative du nombre de personnes testées positives.

Le SPF Santé publique note que pour le moment, "on constate un début de circulation de Covid-19 auprès de la population belge, mais qui reste limitée. Etant donné que les personnes revenues d’Italie résident un peu partout en Belgique, cette circulation locale est effective à différents endroits du territoire."