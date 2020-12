Un jour dans l'info - La Cicciolina, star du X et députée - 01/12/2020 Direction les années 80 pour cet épisode d'Un Jour dans l'Info. Pour évoquer un personnage hors du commun. La Cicciolina, star du X et députée, personnage sulfureux et parfois censuré, et arrêté... Un épisode signé Marcellino Costenaro et Hélène Maquet.