Un Jour dans l'Info : L'affaire Riga

Un jour dans l'info nous raconte aujourd'hui l’histoire de l’affaire Riga. L’histoire de Nicolas Van Derstucken, abattu d’une balle en pleine tête pour avoir été fumer une cigarette avec des copains dans un bois privé.

Un Jour dans l’Info vous propose d’explorer l’actualité des dernières décennies à travers des petites histoires qui ont marqué la grande.

Nous sommes le 13 Juin 1999, c’est le jour des élections. Il fait beau. Près de Wavre. 4 amis d'à peine 18 ans se sont donné rendez-vous dans un bois. Il y a un petit étang, une vieille barque. Et surtout il n’y a personne. Enfin, pour l’instant. Car l’un des 4 jeunes va bientôt mourir d’une balle dans la tête. Un des survivants raconte à l’émission Faits Divers.

Le propriétaire des lieux fait irruption sur les lieux, armé d'un fusil de chasse. Il s'agit de Pierre Riga, un riche financier de la région de Wavre. Sous la menace de son arme, il demande aux quatre jeunes de marcher en file indienne devant lui. L'homme est mécontent, il vient d'acheter cette propriété de 33 hectares de bois, mal cloturée et fréquentée par des promeneurs. Dont certains ont même dégradé le petit chalet près de l’étang. C’est pour ça que ce jour-là, Pierre Riga vient avec un fusil, le charge et ôte la sécurité. C’est pour ça qu’il menace les jeunes et leur demande de marcher en file indienne. Soudain, alors que Nicolas Van De Stucken tente de s’enfuir, Pierre Riga tire, la volée de plomb atteint l’arrière de la tête et Nicolas s'effondre.

Le jeune homme sera transporté dans le coffre de la Range Rover des Riga, pour ne pas salir les sièges. Il est conduit jusqu’à une friterie où une ambulance viendra le chercher. Quelques heures plus tard, il décède à l'hôpital. Pierre Riga, lui, est conduit à la prison de Mons.

L’affaire suscite une intense émotion dans le brabant wallon et la polémique enfle car quatre jours plus tard, le jour de l’enterrement, Pierre Riga est libéré par la justice. Fait étonnant, le juge ne retient pas le meurtre mais les coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Pour la famille de Nicolas c’est un déni de justice. L’avocate de la famille, maitre Krywin, suspecte même une collusion entre le notable wavrien et la justice. Les parents de Nicolas se battent et obtiennent une pétition de 27 000 signatures. Ils veulent que les faits soient requalifiés en meurtre et que Riga passe en cours d’assises.

Un an plus tard, ils gagnent ce combat : la chambre du conseil requalifie les faits en homicide et Pierre Riga passera en cours d’assises. Le procès commence en mai 2001. Après des débats très dignes, le jury ne retient que les coups et blessures mais Pierre Riga écope de 4 ans de prison ferme. Fait assez étonnant, les deux familles, celle de la victime et du coupable, se retrouvent dans le verdict. A la fin de l’année 2002, Pierre Riga bénéficiera d’une libération conditionnelle. L’année prochaine Nicolas Van Derstucken aurait eu 40 ans.

