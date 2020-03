Un Jour dans l'Info: 2003, l'épidémie de SRAS

En 2003, une grande épidémie de Coronavirus a infecté des milliers de patients à travers le monde. Venue de Chine, on a d’abord appelé cette maladie la pneumonie ou pneumopathie atypique. Voici l’histoire de l’épidémie du SRAS.

Nous sommes le 30 mars 2003. En plein cœur de Toronto, s’élève la tour de briques claires de l'Hôpital Mount Sinaï. Cheveux courts et petites lunettes ovales, Allison Mc Geer y est microbiologiste. Et comme chaque matin, elle enfonce un thermomètre sous sa langue. La mesure obligatoire depuis que des dizaines de patients affluent dans les hôpitaux de la ville, porteurs d’une étrange pneumopathie, terriblement contagieuse, venue d’Asie. Le virus infecte la population, mais aussi le personnel des hôpitaux canadiens. Thermomètre en bouche, Allison Mc Geer se sent courbaturée. Et quelque part, c’est normal qu’elle soit fatiguée. Elle est sur le front de l’épidémie depuis des jours.

Le thermomètre sonne. 38,1. Pas besoin de plus d’analyses pour savoir qu’elle est infectée. Elle doit entrer en quarantaine immédiatement.

Isolée, dans sa chambre d’hôpital, les courbatures se transforment en frisson, et la fièvre continue de grimper. Alisson Mc Geer est rattrapée par cette maladie qui a mis le monde en alerte deux semaines plus tôt.

Tout a commencé, quelques mois plus tôt, dans le sud-est de la Chine. En novembre 2002, quelques foyers apparaissent dans des villes de tailles moyennes . Des patients débarquent dans les hôpitaux : fièvre, toux, courbatures. Une sorte de pneumonie agressive les cloue au lit, mais les autorités chinoises préfèrent rester discrètes sur le phénomène. En janvier 2003, la maladie arrive à Canton, mégapole chinoise, située juste en face de Hong-Kong. A l’hôpital de Canton, un patient infecte 50 personnes. Les autorités chinoises commencent à s’inquiéter et préviennent l’Organisation Mondiale de la santé.

Nous sommes fin février 2003. Et un des médecins de l'hôpital de Canton, un néphrologue, se rend à Hong-Kong. Il séjourne au 9ème étage d’un célèbre hôtel : l’Hôtel Métropole. En un week-end, le médecin infecte 12 personnes, qui dans le semaine suit, partent dans 5 autres pays : le Canada, les Etats-Unis, l’Irlande, le Vietnam et Singapour. L’épidémie s’emballe. Et le 12 mars, l’OMS active l’alerte mondiale.

La panique s’installe. Les autorités sanitaires ne savent toujours pas très bien s’il s’agit d’un virus, d’une bactérie, d’un microbe…Et des comportements irrationnels apparaissent, jusqu’en Belgique, où malgré les fausses alertes aucun malade du SRAS n’apparaît (et n’apparaîtra -d’ailleurs – jamais).

De l’autre côté de l’Atlantique, en revanche, à Toronto, la microbiologiste, Allison Mc Geer est toujours dans sa chambre d'hôpital, en quarantaine comme des milliers d’autres personnes. L’Etat d’Ontario a décidé pris des mesures légales spectaculaires et exceptionnelles, pour lutter contre l’épidémie. Confinés à leur domicile, les malades sont surveillés par téléphone, ou par des visites de la police. Et ça fonctionne. Petit à petit, le nombre d’infections diminue.

Mi-avril, Allison Mc Geer peut sortir de sa chambre d’hôpital. Guérie. Si le SRAS recule, c’est grâce aux mesures prises dans les différents pays. C’est peut-être aussi parce qu’il s’agit d’un virus hivernal et que les températures remontent. Au cours du mois de juin, l’OMS raye petit à petit les pays de la liste des zones infectées, Hong-Kong, Pékin et puis enfin Taiwan.

Huit mois après son apparition, le SRAS est sous contrôle. Plus de 8000 personnes ont été infectées. Près de 800 sont décédées. Reste une dernière question : Comment le virus du SRAS est-il apparu ? Il a fallu plusieurs mois pour le comprendre. Le SRAS est un coronavirus. Sur les 20 premiers patients, 9 travaillaient soit dans des restaurants, soit sur des marchés du sud-est de la Chine. Ils y avaient croisé des animaux vivants, dont la civette palmiste masquée. Un petit carnivore, met très prisé des chinois, mais un peu cher. La classe moyenne montante ayant désormais la possibilité de s’en offrir, des élevages de civette sont apparus. Un peu plus tard, les chercheurs ont découvert (comme souvent), en amont de la civette, une chauve-souris, qui hébergeait le coronavirus. La consommation des civettes a été interdite, en Chine.

