Un jour dans l'info - 1967, la catastrophe de Martelange - 19/01/2021 L’enfer d’une après-midi de l’été 1967, dans cet épisode d'Un Jour dans l'Info.. Retour de la catastrophe de Martelange… un drame qui a marqué la Belgique et plus particulièrement la province du Luxembourg. Un épisode signé Jonathan Remy et Hélène Maquet, avec la Sonuma.