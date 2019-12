Questions à la Une vous dit au revoir... et à bientôt

Ce mercredi soir, c'est la dernière pour Questions à la Une. Après quasiment 15 ans d'émission, Laurent Mathieu et toute son équipe vous présentent aujourd'hui leurs derniers reportages sous ce format. Deux reportages au programme : "Nos cantines: locales et durables, vraiment ?" et "Abus d'antidouleurs, la Belgique menacée ?".

Et pour clôturer en beauté, Laurent Mathieu a rassemblé avec lui les trois présentateurs qui l'ont précédé: Jean-Claude Defossé, Bruno Clément et Franck Istasse. Ces quatre présentateurs auront chacun marqué l'émission à leur façon. Leur présence pour cette dernière émission, c'était aussi l'occasion de replonger dans leurs meilleurs souvenirs liés à Questions à la Une. Des ovnis ratés aux déguisements farfelus, en passant par des tournages dans des clubs échangistes, les quatre présentateurs ont forcément pleins de choses à raconter.

Ce n'est qu'un au revoir

Que les adeptes de l'info en long format se rassurent, l'investigation va continuer à la RTBF. Les équipes de Questions à la Une et de Devoirs d'enquête vont en fait unir leurs forces pour proposer, dès mars 2020, un nouveau programme. Les enquêtes ont déjà démarré pour préparer la première émission, qui aura lieu le 25 mars. Rendez-vous même chaîne, même heure.

La rétrospective de 15 années de Questions à la Une, en 5 minutes