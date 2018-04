Questions à la Une: Diesel, ce carburant devenu maudit

Plus de cent ans après l'invention du moteur à combustion spontanée, par l'allemand Rudolf Diesel, le carburant qui porte son nom n'a jamais été aussi décrié. Pensez donc, même en Allemagne on peut l'interdire dans certaines villes. Enfin, pas le carburant en tant que tel mais bien les plus anciens moteurs l'utilisant.

Des vertus et des défauts

Tout comme l'essence, le gazole est issu d'un processus de raffinage du pétrole. En Belgique, on en consomme 8,5 millions de mètres cubes par an alors qu'on ne brûle "que" 1,5 million de mètre cube d'essence. Si la différence est aussi importante, c'est parce que ce carburant gras fonctionne parfaitement dans des gros moteurs, comme ceux des camions, des tracteurs ou des machines industrielles. Mais avec la miniaturisation des moteurs, il a aussi trouvé sa place sous le capot des automobiles, à la faveur des crises pétrolières et en profitant de sa fiscalité avantageuse destinée à relancer l'économie après la Deuxième Guerre mondiale.

Dans les années '90 et 2000, le diesel a grignoté de plus en plus de parts de marché. Des primes ont favorisé son extension car il présente l'énorme avantage d'avoir un meilleur rendement que l'essence. Les moteurs diesel consomment moins et émettent moins de CO2, ce fameux gaz à effet de serre propice au réchauffement climatique.

Tout comme l'essence, il rejette des hydrocarbures imbrûlés et du monoxyde de carbone (CO), mais ses deux polluants les plus inquiétants sont les particules fines et les oxydes d'azote (NOx). Si les particules sont globalement éliminées grâce aux filtres obligatoires depuis 2011, ce n'est pas encore le cas des NOx.

Où l'on reparle du dieselgate...

En fait, c'est l'affaire Volkswagen qui a précipité ce bashing anti-diesel. Après la découverte des logiciels truqueurs qui détectaient lorsqu'un véhicule était en test d'homologation, différentes autorités de nombreux pays ont décidé de réaliser leurs propres tests. Et on a découvert que les rejets polluants d'oxydes d'azote étaient jusqu'à six fois supérieurs à ceux annoncés par les constructeurs. En Belgique, les régions se sont dotées de capteurs mesurant cette pollution spécifique. Lors de la journée sans voiture, il a été démontré que ces véhicules étaient bien responsables des pics de NOx. D'où l'importance de légiférer et d'interdire les véhicules les plus polluants dans les zones de basse émission, les LEZ. Le respect des normes est d'ailleurs une obligation européenne et ce n'est pas sur un coup de tête qu'Anvers puis Bruxelles ont créé leurs zones.

Quelles alternatives ?

Pour l'instant, les acheteurs se ruent sur l'essence, mais qui présente aussi quelques défauts. Outre les taux de CO2 élevés, les moteurs modernes à injection directe rejettent également des particules fines, en plus grande quantité que les diesel ! D'où l'obligation prochaine de monter des filtres également sur les motorisations essence.

Alors, de quelles alternatives dispose-t-on pour l'instant ?

La plus accessible financièrement, c'est celle du gaz naturel. Le surcoût à l'achat est modéré et vite rentabilisé par la consommation faible et le prix avantageux du CNG. mais le réseau de stations services est toujours embryonnaire dans le sud du pays et seuls quelques constructeurs proposent des modèles fonctionnant avec cette technologie.

Une autre possibilité est de basculer vers les voitures hybrides. Les hybrides légères, qui se rechargent en roulant, sont relativement accessibles mais leur consommation sur autoroute est plus élevée que celle d'une voiture diesel. Les hybrides rechargeables, qui permettent d'effectuer une trentaine de km en mode électrique, sont intéressantes dans le cas de courts déplacements. Leur agrément est réel mais le surcoût à l'achat quasi impossible à rentabiliser.

Les voitures électriques sont idéales pour la ville et si leur autonomie est en progrès constant, le temps de recharge et le prix d'achat sont bien plus problématiques. Sans parler de l'utilisation de terres rares pour la batterie ou de la provenance de l'électricité.

Reste l'hydrogène, considéré par beaucoup comme l'alternative la plus crédible pour le futur. Les premières voitures à pile à combustible sont commercialisées, mais à un prix exorbitant. Et pour les recharger, seules deux stations sont disponibles en Belgique à l'heure d'écrire ces lignes.

Période charnière

L'effet positif de cette fronde contre le diesel, c'est que les constructeurs investissent dans d'autres technologies. Nul doute que les alternatives citées plus haut vont se démocratiser dans un futur proche. Et puis, les moteurs thermiques n'ont pas dit leur dernier mot. Les normes européennes toujours plus strictes obligent les fabricants à proposer des moteurs moins polluants. Certains innovent à partir des bons vieux carburants, à l'instar de Mazda qui commercialisera en 2019 un moteur essence fonctionnant comme un diesel. Il promet de combiner les avantages des deux technologies en réduisant leurs inconvénients.

Enfin, en 2019 toujours, c'est la législation wallonne concernant la fiscalité automobile qui devrait changer. On peut espérer la fin des taxes liées à la puissance et la cylindrée des véhicules pour privilégier les alternatives écologiques. Il n'est pas interdit de rêver...