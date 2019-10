Questions à la Une: comment les chips nous font craquer ?

Au sel, au paprika ou même aux légumes, les chips sont devenus des invités indispensables des apéros. Et une fois qu'on a plongé la main dans le paquet, difficile de s'arrêter. Mais pourquoi sommes nous accros à ces pommes de terre croustillantes?

Le plaisir des chips

Un mot nous vient tout de suite en tête - et en bouche - au moment de parler de chips : le plaisir. Nous savons pertinemment que ce n'est très bon pour notre santé, mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'en manger. Certains y sont carrément accros. Cette addiction à la nourriture n'est pas encore formellement reconnue dans le monde scientifique, mais elle a déjà un nom : hyperphagie hédonique, ou alimentation émotionnelle. Une personne qui souffre d'hyperphagie hédonique, comme l'explique Paul Brunault, psychiatre et addictologue, va modifier son rapport à l'alimentation:

Le problème que ça pose à ce moment-là, c'est qu'on mange pour se faire plaisir et non plus parce qu'on a faim. On mange suite à des émotions que l'on ressent et non plus par rapport à un besoin physiologique, qui est l'appétit.

Mais pourquoi les chips nous provoquent-ils autant de plaisir ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Nuremberg, dans le laboratoire du neurobiologiste allemand Andreas Hesse. Il teste la réaction des rats vis-à-vis des chips. Et, à ce niveau-là, les rongeurs ne sont pas différents de nous: quand on leur propose des croquettes et des chips, ils n'ont d'yeux que pour les seconds cités. Le secret vient en fait des proportions de nutriments présents: les chips contiennent 35% de gras et environ 45% de sucres. C'est en réalité l'équilibre parfait. Tellement parfait qu'il déclenche le système de récompense dans notre cerveau et celui des rats, de la même manière que le fait la cocaïne par exemple.

Attention aux snacks

Dans les rayons de nos supermarchés, les chips sont aussi côtoyés par de nombreux snacks, que l'on assimile à des chips, mais qui n'en sont pas vraiment. En forme de boules, de fantômes, de spirales... Tous les goûts, les formes et les couleurs sont permis. On les appelle snacks extrudés, ou snacks pellets. Ils sont fabriqués grâce à des machines à extruder, qui servent aussi à produire des pâtes, des céréales... et des croquettes pour chien. Mais ce n'est pas ça le principal souci de ces snacks appétissants.

Le problème des snacks extrudés, c'est leur procédé de fabrication, à base cette fois de farines diverses, et non de pomme de terre. Il a pour effet d'augmenter l'indice glycémique des aliments. Ce qui veut dire que le taux de glucose dans l'organisme augmente aussi. Conséquence: consommer ces snacks de manière excessive peut favoriser l'obésité, mais aussi certains types de diabètes. En outre, comme ils sont plus aérés, on en mange plus avant d'avoir la sensation de satiété.

Les alternatives, pas forcément mieux

Parmi les alternatives que nous offrent les marques, une est de plus en plus populaire: les chips de légumes. Au premier regard, on se dit que c'est forcément sain. "Au début j'avais acheté ça pour ma fille, en me disant que ça lui ferait manger des carottes etc, mais en regardant un peu la composition je me demande si il y a un réel intérêt nutritif", s'interroge une femme qui participe à un atelier organisé par l'Institut de l'alimentation bio. La réponse de Charles Antoine Winter, diététicien nutritionniste, est claire: entre ça et de la pomme de terre, il n'y a quasiment pas de différence.

Ces légumes ont subi une cuisson forte, longue et immergée de corps gras. Et, en plus, on a rajouté beaucoup de sel. Finalement, la seule chose qu'on garde des légumes, c'est peut-être la richesse en fibres mais tout ce qui est vitamines, minéraux et l'équilibre entre les minéraux est perdu.

On voit également apparaître de plus en plus de chips qui se revendiquent pauvres en graisse. Nous avons montré l'un de ces paquets à Charles Antoine Winter. Le verdict est double: d'une part, la promesse de 70% de graisses en moins est bel et bien respectée. Mais, d'autre part, l'impact sur l'apport calorique est bien moins important, parce qu'on a rajouté d'autres ingrédients. Parmi eux, plusieurs types de farine, de l'amidon modifié ou encore de la fécule de pomme de terre. Des mots que le diététicien ne traduit pas par féculent, mais par sucre. Ce qui veut dire que l'apport en calorie, lui, n'est réduit qu'à 24% par rapport à des chips classiques. "C'est plutôt moins pire que 'plus mieux'", ironise Charles Antoine Winter. On les consommera donc, eux aussi, avec modération. Mais avec toujours autant de plaisir.

