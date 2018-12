La Wallonie, ce nouvel Eldorado du vin

2018 était une année exceptionnellement sèche et ensoleillée. Toutes les cultures ont souffert du manque d'eau. Toutes ? Non, car ces conditions climatiques sont idéales pour la production de raisin, et donc de vin. Et point n'est besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour trouver les premiers vignobles dignes de ce nom : il suffit de se balader en Wallonie, ou les nouvelles exploitations viticoles poussent comme des champignons.

Un engouement récent

La culture de la vigne n'est pas neuve en Wallonie. Du dixième au dix-huitième siècle, on a produit du vin dans la vallée de la Meuse. Et si la légende veut que Napoléon Bonaparte ait ordonné l'arrachage des vignes pour favoriser les vignerons français, la véritable histoire est moins romanesque. Le vignoble belge a été victime du petit âge glaciaire, de l'ouverture des moyens de communication et de l'importation des vins du sud, dont la qualité était largement supérieure. Il faut attendre les années soixante du vingtième siècle pour que quelques particuliers se remettent à la viticulture, plutôt de manière artisanale.

Après les artisans, il y eut les pionniers. Pierre Rion, devenu depuis lors baron, a planté son premier hectare en 1993. D'autres ont suivi, mais toujours à petite échelle jusqu'en 2003, année où les professionnels entrent dans le jeu. Le domaine du Chenoy, à Namur, et celui des Agaises (le célèbre mousseux Ruffus), près de Binche servent de locomotives pour le secteur. Dans les années 2010, ce sont les investisseurs qui arrivent et créent de nouveaux domaines. A l'heure actuelle, la tendance est aux familles très aisées, qui souhaitent se faire plaisir et laisser un héritage pour les générations futures en plantant de la vigne avec pour ambition de produire du vin haut de gamme.

Sur les six derniers mois de 2018, quatre nouveaux domaines de plusieurs hectares ont vu le jour et quatre autres sont déjà annoncés pour 2019. La viticulture wallonne sort de l'ombre et a déjà dépassé en quantité la production flamande, structurée depuis plus longtemps.

Une région, deux écoles

Bien sur, la superficie du vignoble wallon n'atteint pas encore les deux cents hectares, soit six fois moins qu'au Grand Duché de Luxembourg ou six cents fois moins qu'en bordelais ! Mais on devrait tout de même produire plus d'un million trois cent mille bouteilles millésimées 2018, ce qui permet d'en trouver à présent chez tous les cavistes ainsi que dans les grandes surfaces.

Mais sur le terrain, deux écoles s'opposent. Celle prônant le cépage traditionnel, comme le Chardonnay, et celle misant sur le cépage interspécifique. Il s'agit dans ce cas de nouvelles variétés de vignes, créées par croisements, et qui sont bien plus adaptées à nos climats. Elles sont également plus résistantes aux maladies et nécessitent moins de produits chimiques. Par contre, le goût du vin est bien différent de celui auquel on est habitué, surtout si on apprécie les vins du sud ! Avec les variétés interspécifiques, on est plus sur la minéralité et l'acidité. Cela demande un peu d'habitude...

Ces deux philosophies, on les enseigne dans les instituts de formation par le travail. L'IFAPME de Villers-Le-Bouillet et celui de Perwez proposent depuis septembre des cours en viticulture-oenologie. Au terme de deux années, les étudiants reçoivent un diplôme qui leur permet d'ouvrir une exploitation sans devoir faire appel aux spécialistes formés à l'étranger. Et en quelques semaines, les deux classes ont affiché complet.

Phénomène de mode ou investissement pérenne ?

Pour l'instant, le marché n'a aucun mal à absorber la production wallonne. Certains domaines, fonctionnant sur le crowdfunding ou la coopérative, vendent la quasi totalité de leur vin à leurs membres. Et ce, malgré un prix relativement élevé. Car dénicher un vin belge, et même wallon, à moins de dix euros devient compliqué. Dans le commerce, on trouve le vin tranquille aux alentours de 10-15 euros quand le mousseux se négocie 15-21 euros. Certains s'orientent même vers des produits de luxe en vendant des bouteilles à plus de trente ou quarante euros !

Pour l'instant, cela fonctionne. Mais on peut se demander si cela sera viable à long terme, quand la production augmentera. Le Belge se tourne de plus en plus vers les produits du terroir et les circuits courts, mais l'épaisseur de son portefeuille n'est pas nécessairement extensible et pour un prix identique, on peut trouver du vin plus réputé ailleurs en Europe.

Bien entendu, les vignobles sont jeunes et il faut amortir les investissements qui se chiffrent en millions d'euros. Mais si certains mousseux belges rivalisent en qualité avec des Champagnes, ils n'en ont malheureusement toujours pas la renommée.



