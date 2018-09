Vu d'Anvers: retour sur une campagne électorale à couteaux tirés

Alors que les élections communales ont lieu dans quatre semaines, la campagne pour ravir l’écharpe maïorale de Bart De Wever a commencé depuis bien plus longtemps. Remontons dans le temps.

Quel est le point commun entre un coca zéro, un dragon à quatre têtes et un boomerang ? La campagne pour les communales à Anvers ! Vous n’avez pas suivi cette saga aux multiples rebondissements ? Pas de souci, on fait le point…

C’est un défi audacieux : un vice-premier ministre qui déménage pour défier le bourgmestre alors qu’ils sont ensemble en coalition. Bart De Wever le prend comme un affront. "Locataire", "passant", "transmigrant"… il ne manque pas de mots doux à l’égard de Kris Peeters.

Il ne cesse de souligner que son adversaire connaît mal la ville. Quand Kris Peeters visite des poissonneries dans le district de Borgerhout, Bart De Wever commente : "Il est entré dans le magasin de quelqu’un qui a été condamné pour trafic d’armes, d’êtres humains et de drogues."

Le coca zéro de 't Fornuis

Le 13 octobre 2017, Groen et sp.a s’associent avec des candidats indépendants pour former l’alliance progressive " Ensemble " (Samen). Objectif : offrir aux électeurs une alternative à la N-VA de Bart De Wever. Wouter Van Besien (Groen) mène la liste, Jinnih Beels (indépendante) et Tom Meeuws (sp.a) le suivent. Un nouveau vent souffle sur la politique anversoise.

Le 16 novembre 2017, le site d’information Apache diffuse une vidéo montrant une bonne partie du collège, dont Bart De Wever, arrivant à une fête d'anniversaire privée d'un lobbyiste du promoteur Land Invest Group dans le restaurant de luxe ‘t Fornuis. Le même promoteur qui a remporté de grands projets immobiliers anversois. Les soupçons de conflit d’intérêts planent.