Vu d'Anvers: les votes d'étrangers empêcheront-ils Bart De Wever de rester bourgmestre?

La part de "Belges issus de l’immigration" (qui ont un père ou une mère de nationalité étrangère) augmente : en six ans, ils sont passés de 22,3 % à 28,1 %. Les étrangers sont quant à eux 1,4 % proportionnellement plus présents qu’en 2012.

Jetons tout d’abord un œil à l’évolution de la population anversoise entre 2012 et 2018. Il ressort des chiffres publiés par la ville d’Anvers que les "Belges autochtones" représentaient 58,2 % de la population anversoise en 2012. Six ans plus tard, ce pourcentage est passé à 51 %.

1er août, date limite d’inscription

Jan Hertogen, sociologue qui a travaillé à la KU Leuven, estime que l’impact du vote des Anversois d’origine étrangère va être plus important cette année que lors des élections précédentes.

D’après ses calculs, les voix des Belges issus de l’immigration et des étrangers inscrits représentaient 24,3 % de l’électorat en 2012. Lors des dernières élections, le nombre d’étrangers inscrits était par ailleurs très bas : sur la totalité des étrangers qui avaient le droit de voter, seuls 9,9 % se sont inscrits, ce qui équivalait à 1,6 % de l’ensemble de l’électorat anversois.

En 2018, ce groupe de la population représentera 37 % des votes, selon le sociologue. À condition que le pourcentage d’étrangers inscrits reste le même. Mais, pour l’instant, seulement 5,4% se sont inscrits. Le sociologue estime que les étrangers n’utilisent pas leur potentiel : "Si tout le monde s’inscrivait, leur poids électoral équivaudrait à 16,8% de toutes les voix."

Les citoyens de l’Union européenne et les personnes étrangères hors-UE qui résident en Belgique depuis 5 ans peuvent aller voter s’ils s’inscrivent avant le 1er août.

Groupe très hétérogène

Le sociologue est convaincu que, plus il y aura d’étrangers inscrits, moins la N-VA et le Vlaams Belang auront de voix : "Ils votent dans une moindre mesure pour les partis de droite et d’extrême-droite."

Dave Sinardet, professeur en sciences politiques à la VUB, appelle quant à lui à la prudence : "Les Belges d’origine étrangère et les étrangers constituent un groupe très hétérogène. On y retrouve par exemple des personnes d’Europe de l’Est, des musulmans du Maroc ou de la Turquie. En plus, on les connait peu, car il n’est pas facile de les contacter pour des sondages ou des enquêtes."

En se basant sur des études déjà réalisées, le professeur en sciences politiques concède que les personnes des communautés musulmanes ont historiquement plutôt tendance à voter à gauche. "En même temps, beaucoup de ces électeurs sont assez conservateurs sur le plan éthique, notamment sur l’importance accordée à la religion ou sur des questions liées à l’homosexualité", nuance-t-il.

Du côté de la communauté juive, les votes s’orientent plutôt à droite. L’Open Vld et la N-VA font tout pour plaire à cette communauté qui représente entre 25.000 et 30.000, soit entre 5 et 6 % de l’électorat anversois.

Le CD&V n’est pas en reste avec Kris Peeters qui a essayé d’attirer la communauté juive en voulant intégrer le juif ultra-orthodoxe Aron Berger sur sa liste. Mais cette tentative a échoué, car cet homme voulait s'en tenir à un certain nombre de principes religieux, tels que refuser de serrer la main aux femmes. Une position incompatible avec la ligne du parti chrétien.

Contourner une majorité avec la N-VA

En 2012, la N-VA était sortie grande gagnante des élections avec 23 sièges sur 55. Le Vlaams Belang avait quant à lui récolté 5 sièges. "Il n’y avait donc pas d’alternative possible étant donné que la N-VA et le Vlaams Belang avaient ensemble la majorité des sièges", commente Jan Hertogen. "Mais selon les sondages, cette fois-ci, ces deux partis n’auront pas la majorité des sièges, ce qui permettrait d’avoir une autre coalition."

C’est sans compter le facteur PTB. Entre 2006 et 2012, le parti communiste est passé, contre toute attente, de 1,85 % à 8 % dans la métropole flamande. "En 2012, il y avait des indications pour dire qu’une partie des communautés musulmanes aurait voté PTB", explique Dave Sinardet. Le PTB avait tenté de plaire aux communautés musulmanes, et avec succès. Dans le district de Borgerhout où les musulmans sont fort présents, le PTB a récolté 17,1 % des voix.

On parle toujours du cordon sanitaire à l’extrême-droite, mais il existe aussi à l’extrême-gauche à Anvers. Tout comme la N-VA, le CD&V a ainsi annoncé qu’il ne comptait pas entrer dans une coalition avec le PTB. Cela veut dire que si la N-VA, le Vlaams Belang et le PTB obtiennent au total plus de la moitié des sièges, la marge de manœuvre pour former une majorité alternative est très limitée.

À la chasse aux votes

Pour Jan Hertongen, les partis qui se profilent comme ouverts à l’immigration, en plaçant par exemple des affiches avec des femmes voilées, deviennent le facteur déterminant pour réduire l’influence de la N-VA. "Dans 12 ans, plus de la moitié des électeurs seront d’origine étrangère. Ce que Herman De Croo dit est vrai, et cela pourrait même arriver plus tôt", ajoute-t-il.

Dave Sinardet estime quant à lui que la situation est plus complexe que ça. Il partage l’avis que le groupe de non-Belges de souche s’élargit et pourrait devenir majoritaire à terme, mais peu d’éléments indiquent qu’ils voteront de manière homogène. Une chose est néanmoins sûre pour le politologue : "Tout le monde essaie d’attirer ces votes en établissant des listes diversifiées."

Les partis de gauche, PTB, sp.a et Groen, proposent aussi d’autoriser le voile pour le personnel administratif aux guichets. L’interdiction du port du voile avait pourtant été prise en 2006 par… Patrick Janssens, précédent bourgmestre socialiste.

La N-VA met en avant le fait qu’elle est le premier parti anversois à avoir accordé le poste d’échevin à une femme d’origine marocaine, Nabilla Ait Daoud. Le Vlaams Belang ne compte pour sa part pas attirer cet électorat puisque le parti d’extrême-droite est anti-immigration.

Une seule tête de liste d’origine étrangère

Parmi les têtes de liste aux élections communales, il n’y a que Jinnih Beels qui soit d’origine étrangère. Tout en restant indépendante, elle va mener la liste sp.a. A-t-elle une chance de devenir le prochain bourgmestre ? Ce ne sera pas facile du tout, explique Dave Sinardet : "Il faut tout d’abord avoir une majorité alternative de gauche, ce qui est loin d’être sûr. Et même si ce scénario se produit, alors il y aura beaucoup de chance pour que Groen soit plus grand que le sp.a. L’écharpe mayorale reviendrait alors logiquement à Wouter Van Besien."

Il y a donc de fortes chances pour que le prochain bourgmestre d’Anvers soit un Belge de pure souche. Quant à savoir si Bart De Wever restera bourgmestre, tout dépendra de l’électeur et des rapports de force entre les différents partis…