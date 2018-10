Vu d'Anvers: les nouveaux partis peuvent-ils influencer les résultats des communales?

Treize partis se présentent aux élections communales à Anvers. En plus des traditionnels PTB, sp.a, Groen, CD&V, Open VLD, N-VA et Vlaams Belang, six autres partis ont déposé une liste de candidats pour la première fois. Qui sont-ils et vont-ils influencer le résultat des élections ?

Anvers est la ville par excellence où de nouveaux mouvements voient le jour. Agalev (maintenant Groen) et Vlaams Blok (devenu Vlaams Belang) ont sont des exemples. Et ce n’est pas un hasard, comme l’explique le professeur en sciences politiques Dave Sinardet : "Avec 55 sièges, Anvers est la commune belge qui compte le plus de conseillers communaux. Le pourcentage à atteindre pour avoir un élu est donc plus bas qu’ailleurs : entre 2,5 et 3 % par siège."

En 2006, 17 partis se sont présentés aux communales anversoises. Ensemble, les 11 nouveaux partis ont récolté 3,8% des voix. En 2012, seulement 5 nouveaux mouvements, bons pour 2% des voix.

À la recherche des voix allochtones

Dave Sinardet n’exclut pas que ces nouveaux concurrents puissent affaiblir un peu les partis de gauche. Deux listes (D-SA et Be.one) se concentrent sur la communauté allochtone, et plus spécifiquement musulmane. "Aux Pays-Bas, ce type de parti commence à fonctionner. Lors des dernières élections anversoises, PTB et Groen ont attiré pas mal de voix de cette communauté. Sp.a bénéficie toujours d’une plus mauvaise image, car il avait interdit le port du voile au guichet en 2006."

Entre D-SA et Be.one, Dave Sinardet donne plus de chances au premier. Le parti plaide pour une politique de centre-droit. "C’est peut-être une combinaison qui peut marcher chez certains entrepreneurs allochtones." Mais pas question pour autant de surestimer les chances de ce parti : des signes de faiblesse se font ressentir : D-SA n’a pas réussi à former une liste à Borgerhout, un district où la communauté marocaine est pourtant très représentée.

Un des absents de cette campagne est Islam, le parti qui a fait parler de lui dans les médias parce qu’il prône l’application de la sharia. Son dirigeant Redouane Ahrouch avait pourtant annoncé en mai dernier qu’il allait présenter une liste à Anvers dont une femme serait à la tête. Au final, c’était de la poudre aux yeux.

Même si Dave Sinardet estime qu’il est difficile de pronostiquer le pourcentage pour ces élections, il ne pense pas que l’un des nouveaux venus va obtenir un siège : "Ce sera aux Anversois de s’exprimer." En attendant, retrouvez les 6 nouveaux partis qui ont, pour certains, un programme pour le moins original :