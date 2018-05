Même si les sondages sont favorables au parti nationaliste, le président du CPAS anversois prévient que la N-VA ne doit partir vainqueur : "Dans la presse, on a l’impression que la bataille est déjà gagnée d’avance. Je pense que les âneries de Tom (Meeuws), Kris (Peeters) et Wouter (Van Besien) ont bien contribué à ce sentiment. La presse dit que l’on va remporter les élections les deux doigts dans le nez, ne les croyez pas ! Ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué !"

Sur chaque chaise, est déposée une grande pancarte avec le slogan "En sécurité chez soi dans une Anvers prospère" ("veilig thuis in een welvarend Antwerpen") inscrit sur un panorama anversois en arrière-plan. On y lit aussi trois mots clés qui commencent par V : "Veilig, Veraantwoord en Vlaams" : "Sécurité, Responsable et Flamand".

Vu d'Anvers: la N-VA mise sur la sécurité pour convaincre les électeurs - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Pas de maternelle, moins de revenu d’intégration

Parmi les mesures présentées, les médias flamands en épingleront une en particulier : la réduction du revenu d’intégration si un enfant qui a un retard de connaissance du néerlandais ou d’apprentissage n’est pas inscrit en maternelle. Les objectifs sont de pousser les parents d’origine étrangère à inscrire leurs enfants à l’école, et "d’augmenter ainsi leur chance de réussite", selon le président de parti.

Et ce n’est pas la seule mesure susceptible de plaire à un public nationaliste. La N-VA souhaite par exemple que les nouveaux arrivants signent une charte dans le cadre du programme d'intégration pour prouver qu’ils acceptent les valeurs flamandes. Le contenu de cette charte n'est cependant pas encore défini…

Ce qui est sûr, c’est que les termes "valeurs flamandes" ont été répétés à maintes reprises pendant cet après-midi. L’échevine Nabilla Ait Daoud en cite d’ailleurs quelques-unes : la langue néerlandaise, l’identité anversoise/flamande, l’égalité hommes/femmes, la séparation entre l’Église et l’État, le respect pour les différences sexuelles… "C’est très simple : pour toute personne qui trouve important d’avoir une société multiculturelle et super diverse, il n’y a qu’un seul pas à franchir : devenez nationaliste flamand !", scande-t-elle.

On remarquera également la mesure 227 du programme : "Les Anversois habitant dans la ville et y ayant cotisé depuis 10 ans, qui se retrouvent de manière inattendue dans une situation précaire et ne peuvent dès lors plus être actifs (ndlr : sur le marché de l’emploi), peuvent compter sur un "bonus" en plus de leur revenu d’intégration".

De nombreuses autres mesures ont été évoquées au fur et à mesure des présentations. Certaines d’entre elles avaient déjà été divulguées dans la presse avant le congrès, comme la construction d’un pont pour vélo au-dessus de l’Escaut, la mise en place de citoyens policiers et l’instauration d’une société de transport anversoise.

"Fil jaune"

Tout au long des discours, les cadors du parti accordent de l’importance à la symbolique. L’expression le "fil rouge" se transforme ainsi en "fil jaune" pour bien en faire ressortir le caractère flamand…

Outre le parti socialiste, les ténors de la N-VA ont deux autres cibles qu’ils affectionnent particulièrement : la presse et les syndicats. Par exemple, voilà ce que Liesbeth Homans, ministre flamande des Affaires sociales et ancienne échevine, déclare sur les réformes de l’administration publique à Anvers : "Si les syndicats y sont opposés, on est sur la bonne voie." S’ensuit un tonnerre d’applaudissements dans la salle.

Après plus de deux heures de présentation, il est temps de voter. Aussitôt dit, aussitôt fait : tous les membres de la salle agitent unanimement leur pancarte pour marquer leur approbation aux 523 propositions rassemblées dans un document de 140 pages (avec les amendements).