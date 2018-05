Vu d'Anvers: la métropole va-t-elle devenir la capitale médiatique de la Flandre?

De grands médias privés vont ainsi s’installer à Anvers. Et ce ne sont pas les premiers : le groupe Mediahuis, qui réunit notamment het Nieuwsblad et Gazet Van Antwerpen, a déjà son siège dans la ville sur l’Escaut.

Environ 400 employés des groupes de presse Medialaan et Persgroep Publishing vont y travailler. Du coup, News City rassemblera sous un même toit les rédactions de Het Laatste Nieuws, HLN.be, De Morgen, HUMO, Dag Allemaal et VTM Nieuws. Le studio de VTM Nieuws déménagera également de Vilvorde à Anvers, même si les émissions de divertissement seront encore produites dans le Brabant flamand.

Bart De Wever se réjouit, Hans Bonte grogne

Le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever (N-VA), se réjouit du déménagement de ces médias dans sa ville : "L’arrivée d’un nouveau centre d’actualité bouillonnant stimule le quartier Kievit. Désormais, l’actualité est littéralement produite à Anvers."

Le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte (sp.a), est quant à lui scandalisé parce que Persgroep n'a pas respecté les accords conclus avec lui au sujet de la poursuite des discussions sur le déménagement : "Je me sens pris de vitesse", réagit-il à De Standaard.

Les journalistes des différentes rédactions concernées sont quant à eux sceptiques, comme l’explique Pol Deltour, secrétaire national de l’Association flamande des journalistes (VVJ) : "Bon nombre de journalistes sont inquiets. Ils craignent que la concentration de médias ne mène à une sérieuse réduction du personnel étant donné qu’il y aura des emplois doublons à la suite de la fusion."

Capitale des médias ou des files ?

Lors de la présentation du programme N-VA pour Anvers, Bart De Wever avait déclaré qu’"Anvers est redevenue incontestablement l'épicentre politique de la Flandre". Après la politique, le président de la N-VA assure que sa ville est devenue aussi le centre des médias : "En plus de la forte présence de Mediahuis à Linkeroever, News City institue Anvers comme la capitale médiatique de la Flandre."

Pol Deltour, parle plutôt d’une position partagée entre Anvers et Bruxelles : "D’importantes rédactions sont encore présentes à Bruxelles, comme la VRT, Belga, ou De Standaard. Persgroep a également annoncé qu’il comptait garder un plateau à Vilvorde. Anvers n’est donc pas encore la capitale médiatique de la Flandre."

À défaut d’être officiellement la capitale médiatique de la Flandre, Anvers a reçu le titre de "capitale des files" selon "l’index de lenteur" développé par l’entreprise gantoise Be-Mobile. Il en ressort que la métropole anversoise est la ville belge où l’on est confronté le plus fréquemment à des embouteillages.

Une situation qui va déplaire aux journalistes venant par exemple de Flandre occidentale ou du Brabant flamand, d’après le secrétaire national du VVJ : "Anvers est très difficile d’accès, l’impact va être très négatif. Au sein de Persgroep, on entend dire qu’une sélection naturelle va se faire : il y aura des départs volontaires à cause des problèmes de mobilité. C’est un drame pour de nombreux journalistes."

Le bourgmestre de Vilvorde laisse quant à lui supposer qu’il y aurait une raison cachée derrière ce choix : "Il ne s'agit pas d'une décision rationnelle en termes de stratégie médiatique et d'organisation efficace, et je me demande quel est le véritable motif..."

Démission de Peter Boosaert

À la mi-avril, Peter Bossaert a décidé de quitter ses fonctions de PDG de Medialaan après 21 ans au sein de l’entreprise. "Je ne dirigerai pas moi-même cette nouvelle entreprise (ndlr : News City) suite à des différences de vision entre le groupe et moi sur la façon d’aborder et d’orienter cette belle histoire d’avenir", avait-il déclaré dans un communiqué.

Selon Pol Deltour, le départ de l’ancien CEO a touché durement les membres de l’entreprise : "Le personnel trouvait que c’était un très bon PDG, fiable." Il ajoute que des différences de vision divisaient Peter Bossaert et Christian Van Thillo, PDG de Persgroep : "J’ai entendu dire que Peter Bossaert jugeait que la fusion des médias était trop rapide et que l’on ne prenait pas suffisamment en compte les différentes identités des médias." L’intéressé n’a pas répondu à nos demandes d’interview.

Changement de plan

L’arrivée de News City divisait également opposition et majorité lors du conseil communal du 30 avril. Peter Mertens, tête de liste PTB-PVDA, a par exemple demandé : "Est-ce vrai que le maître d’ouvrage a explicitement souhaité que l’on ne construise pas 32 appartements comme c’était normalement prévu ?"

Le plan régional d’exécution spatial prévoit en effet que tout nouveau bâtiment construit dans cette zone doit contenir au minimum 30 % de logements privés, des appartements autrement dit.

L’architecte en charge du projet pour Persgroep avait tenu compte de ces critères lors de la rédaction du dossier. Son projet a d’ailleurs remporté l’appel de vente du terrain de 1900 m2 pour la somme de 5.350.000 d’euros.

Mais, selon le site d’investigation Apache, Persgroep a ensuite demandé de modifier le plan : plus question d’habitations, seulement des bureaux avec un rez-de-chaussée où se trouvera notamment une brasserie et une salle de réception.

Le collège communal s’est exécuté et a envoyé une lettre à la ministre flamande compétente, Joke Schauvliege (CD&V), pour demander de modifier les plans selon les souhaits du groupe de presse. Aux dernières nouvelles, la ministre n’a pas encore répondu à cette lettre.

Bart De Wever, qui a repris les compétences de Rob Van de Velde à la suite de sa démission du poste d’échevin au Développement urbain fin avril, a justifié ce changement lors du conseil communal d’avril : "À vous (ndlr : l’opposition) entendre, je devrais presque m'excuser d'avoir amené à la ville des entreprises qui veulent installer des bâtiments emblématiques et créer des emplois." Avant de conclure : "Oui, j'essaie de les traiter comme des clients et cela se fait dans l'intérêt général de la ville. Amener cette entreprise sur cette place est la meilleure garantie de la vitalité du quartier."

Les élections communales de 2018 approchent à grands pas. Pour mieux comprendre les enjeux de la campagne électorale à Anvers qui aura un impact certain sur les élections fédérales de 2019, retrouvez chaque vendredi "Vu d’Anvers", une chronique hebdomadaire sur la métropole flamande.