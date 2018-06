Vu d'Anvers: fini les panneaux électoraux, place aux réseaux sociaux

La campagne électorale ne se déroule pas seulement dans la vie réelle : les publicités en ligne vont également influencer les électeurs. Et on remarque déjà que les partis sont actifs sur ce terrain.

Groen mise notamment sur le contact direct avec la population et compte effectuer 10.000 visites en porte-à-porte. Le PVDA fait quant à lui appel à ses militants pour être le plus visible possible aux fenêtres des habitations. Le parti a par exemple lancé la campagne "500 fenêtres pour une ville à taille humaine" où l’on peut voir dans quelles rues les militants ont accroché un poster.

Les partis de la précédente majorité (sp.a, N-VA, CD&V) avaient déjà tenté d’abolir ces panneaux publics, en vain. Après l’adoption de cette mesure au conseil communal, le PVDA est allé devant le Conseil d’État, car il se sentait lésé, arguant qu’il ne disposait pas d’autant de moyens que les autres pour mener campagne. Et le Conseil d’État lui a donné raison : on pouvait alors encore placer des affiches publiques.

Les seuls à se plaindre sont le PVDA et le Vlaams Belang : ils craignent de perdre en visibilité et trouvent que le combat ne se déroule pas à armes égales. Jos D’Haese, porte-parole de PVDA Anvers, précise : "Les grands partis comme la N-VA peuvent se permettre d'utiliser d'énormes affiches commerciales ou de payer des budgets colossaux en réseaux sociaux, mais pas nous. Abolir ces panneaux sans offrir une alternative appauvrit le débat démocratique à l'approche des élections."

Et la décision réjouit la majorité, mais également certains membres de l’opposition. Koen Baetens, porte-parole de Groen Anvers explique : "C’est une très bonne initiative, nous souhaitons qu’elle soit appliquée dans toute la Flandre afin que les campagnes électorales soient plus respectueuses de l’environnement."

"Nous avons décidé de ne plus placer de panneaux électoraux publics, car cela ne cadre pas avec une ville qui s’investit fortement dans la durabilité et la propreté", lance Johan Vermant, le porte-parole de Bart De Wever (N-VA). Les militants ne pourront donc plus s’adonner au plaisir du surcollage des affiches concurrentes dans les 105 emplacements qui étaient auparavant installés.

Influence des internautes

Les avantages des campagnes Facebook sont nombreux pour les partis politiques : ils peuvent avoir une communication plus directe avec les électeurs et un plus grand contrôle sur le message diffusé. Reinout Van Zandycke ajoute : "Les candidats de milieu de liste reçoivent peu d’attention médiatique. Avec un simple message sur Facebook, il est possible d’atteindre des centaines voire des milliers de personnes."

L’interaction avec l’électeur est aussi un facteur important pour jauger les effets de la campagne. Dans les médias classiques, les partis ne reçoivent pas de retour direct ce qui est par contre le cas avec les commentaires sur Facebook. Et leur point de vue peut influencer les lignes des partis.

"Imaginez qu’un parti lance une certaine idée et qu’elle soit mal accueillie par ses sympathisants, le parti ne communiquera certainement plus sur ce point de vue dans les réseaux sociaux", explique l’expert en communication.

Revers de la médaille

En dissimulant certains points de vue d’un programme, on pourrait croire que certains partis manipulent leur électorat. Reinout Van Zandycke avertit : "Si un parti se tait sur une idée mal accueillie au départ et va par la suite quand même le mettre en place après les élections. C’est tromper l’électeur."

Un autre revers de la médaille de Facebook est que les publications ont tendance à montrer ce que les gens aiment, ce qui confirme leurs idées politiques. "Cela peut nuire à la démocratie. Ils ne reçoivent pas de contre-arguments, les gens doivent se rendre compte que cela ne représente pas la vérité", poursuit-il.

Agir sur plusieurs fronts

Reinout Van Zandycke, qui a suivi de près la campagne de Donald Trump et d’Emmanuel Macron, trouve qu’en Belgique, les partis accordent plus d’attention à communiquer alors qu’à l’étranger, ils essaient plus de convaincre : "Le but n’est pas de communiquer en ligne le plus, mais le mieux. Parfois, il est plus judicieux de se taire. Par exemple, ce n’est pas celui qui parle le plus au café qui est le plus convaincant."

Même si les réseaux sociaux vont jouer un rôle plus important que jamais, ils ne sont pas la panacée. Selon l’expert en communication, il faut être à la fois présent sur les réseaux et sur le terrain. Les partis doivent aussi avoir des candidats qui soient "à la fois compétent et empathique" qui aient "le sens du leadership avec sympathie".

À Anvers, les réseaux sociaux vont détrôner les panneaux d’affichage publics. Reste à voir si les autres communes de Belgique vont suivre l’exemple du "laboratoire politique de la Belgique"…

Les élections communales de 2018 approchent à grands pas. Pour mieux comprendre les enjeux de la campagne électorale à Anvers qui aura un impact certain sur les élections fédérales de 2019, retrouvez chaque vendredi "Vu d’Anvers", une chronique hebdomadaire sur la métropole flamande.