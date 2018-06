Vu d'Anvers: de Bart De Wever à Kris Peeters, 3 questions aux têtes de liste des communales

Après avoir présenté les têtes de liste et les défis qu’attendent leur parti, donnons-leur la parole. Et pas question de programmes de campagne contenant des centaines de propositions... Ici, on va à l’essentiel en trois questions : Quel est leur thème prioritaire ? Quelle est leur mesure sine qua non ? Quelle mesure vont-ils d’office refuser ?

Vu d’Anvers: trois questions aux têtes de liste des élections communales - © Tous droits réservés

Quel thème est prioritaire selon vous ? Notre slogan est "En sécurité chez soi dans une Anvers prospère" et on y retrouve les thèmes principaux. "Chez soi" réfère à notre propre identité, notre manière éclairée de vivre, nos normes et principes que l’on doit défendre pour garder ensemble la communauté de la ville. Quelle mesure voulez-vous absolument mettre en place ? Un des projets que je veux vraiment réaliser c’est le pont pour vélos et piétons au-dessus de l’Escaut. Il est déjà dessiné, on a prévu aussi les financements nécessaires. Cela cadre bien avec le projet de recouvrement du ring. J’aimerais le réaliser avant la fin de la prochaine législature. Quelle mesure ne voulez-vous absolument pas mettre en place ? Nous allons d’office refuser d’abandonner la neutralité de l’administration publique. Cette neutralité a été mise en place par les socialistes. Entretemps, le sp.a, Groen et PVDA disent qu’ils veulent sacrifier la laïcité. Avec la N-VA, cela ne se passera jamais, et ce, dans n’importe quelle circonstance.

Vu d’Anvers: trois questions aux têtes de liste des élections communales - © Tous droits réservés

Quel thème est prioritaire selon vous ? Anvers est la capitale des embouteillages du pays. Toutes les villes modernes d'Europe se sont engagées dans une politique de mobilité durable et optent résolument pour des rues agréables, sûres et un air sain. Anvers ne peut et ne doit pas être laissée pour compte. Quelle mesure voulez-vous absolument mettre en place ? Nous en avons besoin d'un plan de mobilité qui offre plus de trams et plus d’infrastructures cyclables, un centre sans voiture et des environnements scolaires sûrs. Nous couvrirons le ring de parcs. Actuellement, le ring est une source de bruit et pollue l’air. Quelle mesure ne voulez-vous absolument pas mettre en place ? Toute mesure qui discrimine, stigmatise ou polarise. L’actuel bourgmestre a émis l’idée de retirer une partie du revenu d’intégration aux nouveaux-arrivants s’ils n’envoient pas leur enfant en maternelle. Je veux être le bourgmestre de tous les Anversois et soutenir ceux qui ont des difficultés plutôt que de les stigmatiser.

Vu d’Anvers: trois questions aux têtes de liste des élections communales - © Tous droits réservés

Quel thème est prioritaire selon vous ? Notre projet prioritaire est "Samen leven - Vivre ensemble", c’est aussi dans celui-ci que nous comptons le plus investir. Anvers est une ville incroyable, elle renferme plus de 177 nationalités différentes. La politique doit rejoindre la réalité de la rue. C’est un énorme défi ! Quelle mesure voulez-vous absolument mettre en place ? Notre projet "Alert bestuur – Alerte communale". Il lutte contre les délits et l’insécurité dans les quartiers par la prévention. Il met l’agent de quartier au centre et mise sur une approche plus sociale et plus sécuritaire des familles. Quelle mesure ne voulez-vous absolument pas mettre en place ? Nous nous opposerons aux projets interdisant tous les véhicules dans la ville d’Anvers. Nous allons nous concentrer à améliorer la fluidité des grands axes routiers qui évitent le centre-ville et créer des axes fluides et sûrs pour les vélos.

Vu d'Anvers: trois questions aux têtes de liste des élections communales - © Tous droits réservés

Quel thème est prioritaire selon vous ? Nos priorités sont claires : nous devons à nouveau avancer dans la vie et dans la ville, car, pour l’instant, nous faisons du surplace. Cela veut dire qu’il fait investir dans l’enseignement. Il faut que davantage de jeunes obtiennent un diplôme. Quelle mesure voulez-vous absolument mettre en place ? Pour nous, il est essentiel que vivre à Anvers devienne plus sûr. Il y a trop de dégradation et de pollution. Nous voulons un certificat de conformité pour chaque maison louée à Anvers et une tolérance zéro pour les décharges illégales. Quelle mesure ne voulez-vous absolument pas mettre en place ? Des mesures de lutte contre la pauvreté à l’assistance aux enfants et aux personnes âgées, les autorités doivent garder le contrôle et avoir une influence suffisante sur la qualité et l'accessibilité, grâce à sa propre offre urbaine. Nous ne permettons pas aux entreprises privées de faire des profits sur le dos des plus vulnérables.

Vu d'Anvers: trois questions aux têtes de liste des élections communales - © Tous droits réservés

Quel thème est prioritaire selon vous ? Nulle part ailleurs qu’à Anvers on crée autant de richesse et pourtant un enfant sur quatre grandit dans la pauvreté. En investissant dans des logements abordables, de bons métiers et la réduction des obstacles pour les personnes en difficultés, nous voulons contribuer à la fin de la pauvreté. Quelle mesure voulez-vous absolument mettre en place ? Nous voulons limiter le prix des loyers en nous basant sur des critères comme la qualité du logement et le nombre de chambres. Nous pouvons ainsi faire quelque chose contre la flambée des loyers dans notre ville, ce qui fait qu'une personne sur trois consacre une trop grande partie de son budget au logement. Quelle mesure ne voulez-vous absolument pas mettre en place ? Avec le PVDA au pouvoir, il ne sera jamais question de travaux d’intérêt général pour les personnes qui reçoivent un revenu d’intégration. Elles ont besoin d’aide et, si elles peuvent travailler, d’un travail décent.

Vu d'Anvers: trois questions aux têtes de liste des élections communales - © Tous droits réservés

Quel thème est prioritaire selon vous ? Notre enseignement était une véritable catastrophe à cause d’années de politique socialiste. Nous avons maintenant rectifié le tir. L'étape suivante consiste à assurer à chaque enfant, quel que soit son quartier, une vaste perspective pour qu’il/elle bâtisse son propre avenir. Quelle mesure voulez-vous absolument mettre en place ? Il faut permettre aux jeunes défavorisés d’aller à l’université grâce à des recruteurs de jeunes talents. Dans les quartiers défavorisés, la perspective des enfants doit être élargie. Nous recherchons activement des jeunes dans l'enseignement inférieur afin qu'ils puissent progresser de manière optimale vers l'enseignement supérieur. Quelle mesure ne voulez-vous absolument pas mettre en place ? Le statu quo. Il chasse citoyens, visiteurs, entrepreneurs, etc. de la ville. Dans le cadre de ma politique, la ville coordonnera le travail, communiquera mieux avec les citoyens, tiendra compte des cyclistes. La manière de traiter ces problématiques était de la folie. Ça suffit.

Vu d'Anvers: trois questions aux têtes de liste des élections communales - © Tous droits réservés

Quel thème est prioritaire selon vous ? Le problème de l’immigration domine tout et est déterminant pour d’autres problèmes. Le taux de chômage à Anvers s’élève à 14 %, c’est trois fois plus que la moyenne en Flandre. Au niveau de la criminalité, 43% des actes criminels sont commis par des étrangers. On a un temps d’attente de 3 ans pour les logements sociaux, dont la moitié sont attribués à des étrangers. Il faut avant tout s’assurer que le tsunami de l’immigration vers Anvers s’arrête. Lentement mais sûrement, Anvers devient un pays du tiers monde. Quelle mesure voulez-vous absolument mettre en place ? Il faut arrêter d’enregistrer les étrangers. Il faut appliquer de nouveau la loi Gol : en tant que commune ou ville, on pouvait décider de les inscrire ou non. Quelle mesure ne voulez-vous absolument pas mettre en place ? J’abolirai l’autorisation du port du voile dans l’administration. Cette mesure a été introduite sous les socialistes, je trouve que c’est une bonne mesure. Les élections communales de 2018 approchent à grands pas. Pour mieux comprendre les enjeux de la campagne électorale à Anvers qui aura un impact certain sur les élections fédérales de 2019, retrouvez chaque vendredi "Vu d’Anvers", une chronique hebdomadaire sur la métropole flamande