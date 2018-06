Vu d'Anvers: BDW, le "faux bourgmestre", se présente aux élections en chanson

Les cheveux gominés, un homme vêtu d’un costume bleu, d’une cravate jaune et d’un pin’s "Anvers" s’approche. Est-ce Bart De Wever ? Pendant un instant, on pourrait s’y méprendre, mais, non, il s’agit de Geert Beullens, aka. BDW. L’acteur est un as pour imiter les mimiques du bourgmestre: "Le regard strict, le visage indigné, les sourcils froncés, la lèvre supérieure hautaine, les roulements d’yeux..." Rencontre avec le "faux bourgmestre" d’Anvers.

Tout a commencé quand Bart De Wever a perdu du poids, les amis de Geert Beullens lui disaient : "Tu sais que tu lui ressembles ?". Notamment actif dans le milieu du théâtre satirique, il voulait faire quelque chose en rapport avec la politique anversoise à l’approche des élections communales.

Il s’est lancé le 22 janvier 2017. Ce jour-là, Bart De Wever organisait une réception de Nouvel An dans le centre d’Anvers. BDW a fait de même dans un café juste derrière l’événement du bourgmestre. Objectif : se faire connaître auprès des citoyens.

Depuis, il se rend quasi tous les jours à des événements dans la ville. Il va là où le vrai bourgmestre ne va pas. "Il n’aime pas trop visiter les quartiers socialement défavorisés, comme Borgerhout, Seefhoek, Kiel… Je veux montrer qu’il devrait y aller, car il doit être le bourgmestre de tous les Anversois. Je regrette qu’il ne soit pas très présent et préfère polariser", déplore Geert Beullens.

Exemple parlant : le Roi Philippe a rendu visite le 26 mars dernier à l’organisation sociale Samen Op straat à Borgerhout. L’acteur raconte : "Le bourgmestre était absent. J’y suis allé, mais les forces de sécurité m’ont jeté dehors !"

C’est la faute des autres

Geert Beullens trouve que le président de la N-VA jouit d’une "position de luxe" dans le monde médiatique : "Au moindre mot prononcé par Bart De Wever, tous les médias du pays réagissent au quart de tour, car ils savent que le nombre de pages vues sera en hausse."

Selon le sosie, on devrait plutôt relativiser ses propos et laisser place à l’humour : "Il est préférable de mettre une couche d’humour et de laisser tout décanter pour ensuite donner son avis. Alors, la colère n’est plus là et on peut parler de politique de manière beaucoup plus raisonnable."

BDW ne se contente pas d’imitations satiriques. Il va se présenter aux élections communales en octobre et va tirer la liste BDW. Il hésite néanmoins encore sur la signification de l’abréviation : "Burger, Democratisch, Welzijn" (Citoyen, Démocrate, Bien-être) ou "Bier, Drug, Wijf" (Bière, Drogue, Meuf) ?

Comme slogan, l’humoriste a opté pour "De Schuld van de anderen" (la faute des autres), il vient d’ailleurs de sortir une chanson portant ce titre. C’est sa manière de plaider pour une politique de conciliation et non d’affrontement : "Tout le monde connaît les problèmes de cette ville, essayons de les régler tous ensemble au lieu d’essayer de rejeter la responsabilité sur les autres."