Vu d'Anvers: Alexander D'Hooghe, l'intendant qui a permis de boucler le ring anversois

En l’absence d’avancées, les mouvements citoyens bougent. stRaten Generaal, plateforme citoyenne participative, présente par exemple un autre plan avec un tunnel pour boucler le ring. Grâce à un crowdfunding de plus de 64 000 euros, Ringland commande plusieurs études sur le recouvrement du ring d’une zone verte en vue d’améliorer la qualité de vie et l’impact écologique du ring.

S’en suivent des années de division entre société civile, gouvernement flamand et ville d’Anvers. Pont ou tunnel ? Impossible de trouver un compromis... Lors d’un référendum organisé en 2009, 60 % des participants ont voté contre le Lange Wapper, ce qui vient semer encore plus la pagaille.

Après plus de vingt ans d’impasse autour de la " liaison Oosterweel ", le chaînon manquant au bouclage du ring périphérique d’Anvers, une solution voit enfin le jour. Alexander D’Hooghe a réussi là où les différentes instances politiques avaient échoué. Et ce, aussi grâce à la participation citoyenne.

Débuts difficiles

En mars 2015, le gouvernement flamand, dirigé par Geert Bourgeois (N-VA), annonce qu’Alexander D’Hooghe a remporté l’appel d’offres pour devenir l’intendant du dossier. Le professeur d’architecture et d’urbanisme qui a passé 20 ans aux États-Unis entre en fonction le 1er janvier 2016. Sa mission : ramener les différents acteurs de la table pour trouver un compromis.

Au départ, le pessimisme est de rigueur : "On était très sceptique. Il y avait des actions de comités au Conseil d’État, des obstacles partout et il nous semblait vraiment impossible de transformer ce projet en réussite", se rappelle Alexander D’Hooghe.

Petit à petit, Alexander D’Hooghe enregistre des avancées. En juin 2016, il obtient un accord entre dirigeants politiques et comités d’action pour collaborer au dessin du ring sur toutes les parties qui ne font pas partie d’Oosterweel. "Une mesure pour établir la confiance", commente-t-il. Les critères d’évaluation du projet sont établis : qualité de vie, coûts/bénéfices, architecture, soutien citoyen et faisabilité.

Alexandre D’Hooghe a plus d’un tour dans son sac pour amadouer la société civile. Le comité d’action Ademloos voulait par exemple préserver la forêt Sainte-Anne qui risquait d’être détruite selon le projet initial. L’intendant garantit que la forêt sera sauvegardée. En décembre 2016, le Parlement flamand approuve, majorité ET opposition, la note d’ambition d’Alexander D’Hooghe.

La bataille d’Oosterweel

Le 15 mars 2017 est une date historique dans tout ce dossier. Les différentes parties prenantes se rassemblent pour signer le "convenant du futur" (toekomstverbond) qui contient une nouvelle vision pour le ring, mais aussi Oosterweel.

Et la symbolique est forte : chaque signataire porte une bague ("ring" en néerlandais) pour illustrer leur union autour du projet. Après plus de vingt ans de confrontation, un accord est trouvé.

Alexander D’Hooghe se souvient que Wim Van Hees d’Ademloos et le bourgmestre anversois ont cité la même référence lors de la conférence de presse : "Il y a exactement 550 ans, la bataille d’Oosterweel a eu lieu, elle était le début des hostilités contre les Espagnols et a entrainé la chute d’Anvers. On a perdu la bataille contre l’Espagne à ce moment-là. Mais cette bataille-ci, on l’a gagnée !"

Dans la foulée, le gouvernement flamand promet 1 milliard d’euros, la ville et le port d’Anvers 250 millions. Objectif : entamer la première phase de recouvrement du ring.