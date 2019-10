Un an après les élections, Neufchâteau n'a pas encore de nouveau bourgmestre

Qui sera le nouveau bourgmestre de Neufchâteau ? Le maïeur sortant, Dimitri Fourny (cdH), ou son prédécesseur à l’hôtel de ville, Yves Evrard (MR) ? Un an après le scrutin communal, et après deux élections, les Chestrolais restent dans l’expectative.

1e round : dimanche 14 octobre 2018

Elections communales sur l’ensemble du territoire. A Neufchâteau, c’est devenu une habitude, c’est très serré entre les 2 listes principales, "Agir ensemble" de Dimitri Fourny (10 sièges) et "Pour vous" d’Yves Evrard (8 sièges). Et pour 16 voix seulement, un siège aurait pu basculer d’un camp à l’autre, et faire de la liste "3e piste" l’arbitre de ce duel.

Très vite, il apparaît que des irrégularités auraient pu être commises, des soupçons de fraude électorale planent, à propos de fausses procurations. Une enquête judiciaire est ouverte. Elle mènera à l’inculpation d’une vingtaine de personnes, parmi lesquelles Dimitri Fourny et certains membres de sa famille. Le bourgmestre en titre est poursuivi pour faux en écriture et usage de faux, abus de confiance et participation à une association de malfaiteurs.

Parallèlement, une enquête administrative est menée par le gouverneur de la province de Luxembourg. Plus de 50 procurations sont jugées irrégulières. Assez pour avoir peut-être influencé le résultat des élections. Le scrutin est donc invalidé, et l’heure du retour aux urnes a sonné.

2e round : dimanche 16 juin 2019

Les électeurs chestrolais sont rappelés dans l’isoloir. Nouveau verdict serré. Les listes des deux rivaux se retrouvent dos à dos, 9 sièges chacune, avec toujours la 3e liste (un siège) pour les départager. Et sa cheffe de file Mariline Clementz fait le choix d’une alliance avec l’ancien bourgmestre Yves Evrard, renvoyant Dimitri Fourny dans l’opposition.

Mais nouveau rebondissement. Le leader cdH introduit un recours, estimant que les délais fixés pour l’organisation de ce scrutin bis n’ont pas permis à environ 200 étrangers de s’inscrire sur le registre des électeurs. Or, cette fois, le dernier siège s’est joué à 126 voix. Ces électeurs étrangers auraient donc pu faire pencher la balance dans l’un ou l’autre camp.

À nouveau saisi, le gouverneur a posé cet été des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle avant de trancher. En attendant la réponse, la procédure administrative est gelée.

3e round ?

Il faudra donc attendre encore quelques semaines, ou quelques mois pour savoir si le résultat du 2e scrutin communal est finalement validé, ou si les électeurs de la commune doivent voter une 3e fois.

En attendant, on vit à Neufchâteau comme au gouvernement fédéral : en affaires courantes.