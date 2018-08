Schaerbeek: des affichettes pour refuser l'affichage électoral dans les commerces

"Ce commerce ne souhaite pas d'affichage électoral sur cette vitrine". Ce message figure sur une affichette en cours de distribution auprès des commerçants de la commune de Schaerbeek. L'affichette a été imprimée, dans un premier temps, à 1200 exemplaires.

Les élections communales sont programmées pour le 14 octobre prochain et la campagne a déjà démarré. Dans les quartiers populaires de la Région bruxelloise, notamment à Schaerbeek, les vitrines des commerces se retrouvent rapidement inondées par des affiches de candidats, tous partis confondus. Une pollution visuelle et politique que dénoncent les commerçants eux-mêmes.

"Ce n'est pas facile de dire non", souffle un commerçant. "Quand un candidat demande gentiment s'il peut coller son affiche, en général on dit oui."

Pressions, menaces

Mais la demande peut devenir plus pressante. "Quand un candidat d'un parti voit qu'on a collé l'affiche d'un candidat d'un parti concurrent, il demande pourquoi on n'accepterait pas son affiche également. Donc on accepte. Certains candidats ou proches de candidats sont aussi plus pressants, plus menaçants. Pour éviter tout problème, on dit oui."

Ces dérives sont connues des autorités. Raison pour laquelle l'affichette refusant l'affichage électoral a été confectionnée. Une première à Schaerbeek qui s'inspire de ce qui a déjà été réalisé à Saint-Gilles par le passé. "Tous les groupes politiques au conseil communal se sont mis d'accord il y a plusieurs semaines autour d'une motion pour mener une campagne électorale propre en terme d'affichages pour ne pas afficher partout: sur les balcons, sur les murs mais également dans les commerces", rappelle le bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFi). "Par le passé, on a connu des candidats qui faisaient pression de manière un peu forte sur les commerçants pour placer une affiche. D'abord une, puis deux, puis trois, puis les vitrines se transformaient en panneaux d'affichage. C'est inesthétique et ce n'est pas dans l'intérêt du commerçant puisque sa vitrine doit d'abord servir à présenter ses produits et ce qu'il vend. Certains candidats allaient même jusqu'à invoquer leur statut de conseiller communal ou de conseiller de police pour faire pression ou menacer des commerçants."

Pas une obligation

L'affichette proposée aux commerçants par le service des Classes moyennes n'est pas une obligation. Le commerçant peut la refuser et continuer à accepter les affiches électorales. "De toute manière, ce n'est pas la quantité d'affiches placardées qui fait que le citoyen vote pour un candidat mais le message politique du candidat", estime le bourgmestre. "L'idée est d'avoir à Schaerbeek des campagnes électorales qui concernant les questions de fond et pas de gaspiller de l'argent pour réaliser des centaines d'affiches qu'on clashe partout dans la commune."