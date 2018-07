Ressortissants étrangers: des électeurs dont on ne se soucie pas assez?

Ils représentent un tiers de l’électorat à Bruxelles et une partie non négligeable dans le reste du pays. Pourtant, ils sont très nombreux à ne pas voter. Ce sont les ressortissants étrangers en âge de voter.

Nous nous sommes rendus à Uccle. Cette commune compte, parmi ces 82 000 habitants, 16 000 personnes de nationalités étrangères. Ils ont le droit de voter mais, pour cela, une inscription est nécessaire. Elle doit se faire avant le 31 juillet. "A Uccle, c’est surtout des Français. Ils représentent 12% de la population ici", nous confie Christian Van der Hasselt, le responsable des affaires électorales de la commune. "Là, on voit qu’on a 1000 personnes non belges en plus par rapport aux élections précédentes. On arrive donc à environ 2500." Et ce n’est pas encore fini puisque, pour l’instant, la commune reçoit environ cinquante demandes supplémentaires chaque jour.

Cette augmentation s’explique en partie grâce aux moyens mis en place. "La commune a envoyé un tract expliquant les démarches nécessaires. Ensuite, quelques semaines plus tard, ils ont reçu de la Région une lettre qui leur propose de s’inscrire sur la liste des électeurs. La Région avait, en plus, mis le formulaire que le citoyen doit remplir et une enveloppe pré-adressée aux communes respectives", explique Christian Van der Hasselt. On a donc mis les moyens et, si cela a permis une augmentation des inscriptions, on est encore loin d’un réel succès.

Des électeurs faciles à convaincre ?

"Ils viennent spontanément mais une fois qu’on leur dit que le vote est obligatoire, on observe des réticences. Donc parfois, ils font marche arrière", constate-t-on à Uccle. Mais il semblerait que les non belges soient réticents un peu partout ou, du moins, pas toujours très informés. C’est pour cela que plusieurs asbl vont à la rencontre de ses citoyens pour leur expliquer les démarches et l’intérêt qu’ils se rendent dans un bureau de vote le 14 octobre prochain.

Thomas Huddleston, américain d’origine, travaille pour l’association VoteBrussels. Nous l’avons rencontré à la Place du Luxembourg, en plein cœur du quartier européen. Sur le marché, avec ses formulaires sous le bras, il tente de convaincre les ressortissants non belges de voter. "C’est dans l’intérêt de tous", et il pointe les rôle des autorités, "je pense que l’inscription électorale ne fait pas partie de la culture démocratique belge. Et, ce que l’on voit, c’est qu'avec une dizaine de volontaires et certains candidats européens qui s'investissent, on arrive déjà à doubler l’électorat non belge. Donc, imaginez si les partis politiques faisaient aussi leur travail...", déclare Thomas Huddleston.