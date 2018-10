Marche-en-Famenne: deux Ministres wallons et un Bourgmestre sortant déterminé

De nouveaux visages pour ces élections communales à Marche-en-Famenne et des biens connus, puisqu’il s’agit de deux Ministres du Gouvernement Wallon. Le Président Willy Borsus mène la liste MR Marche 2018 et le Ministre cdH de la Ruralité, René Collin conduit la liste du Bourgmestre.

René Collin pourra compter sur le soutien du Bourgmestre André Bouchat qui pousse la liste. Bourgmestre depuis 1986, André Bouchat a hésité mais il repart pour une nouvelle élection et rêve de coiffer sur le poteau les deux éminences wallonnes. Il y a six ans, le cdH remportait 16 sièges pour six au Ps, qui rentrait dans la majorité et Stéphane Demul actuel Président du CPAS conduit la liste cette fois encore. Azur de tendance libérale récoltait trois sièges, Willy Borsus ne peut que faire mieux. Il a en tous cas redonné un nouvel élan aux Libéraux marchois. Mais il y aura aussi deux autres listes incomplètes, le retour d'Ecolo emmené par Nicole Graas et Olivier Vajda et aussi la liste Défi conduite par le jeune Bertrand Aubry. De nombreux dossiers font débat à commencer par la mobilité et le Boulevard Urbain. La majorité met en avant la dernière phase du contournement en cours de réalisation, qui devrait résoudre pas mal de problèmes. Autre sujet le logement et les nombreux immeubles à appartements qui fleurissent aux quatre coins de la ville. Si tout le monde reconnaît un impératif besoin de nouveaux logements, la hauteur des nouveaux immeubles ne plaît pas à tout le monde. Le MR est particulièrement critique sur ce dossier. La Ville de Marche annonce la mise en place d’un règlement d’urbanisme qui sera soumis à la population. La volonté des candidats c’est aussi de pouvoir proposer des terrains à prix démocratiques notamment pour les jeunes ménages.