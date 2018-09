le CPAS, des services pas uniquement pour les pauvres

Chaque jour, dans les cuisines du CPAS de Namur, une équipe de dizaine de cuistots préparent plusieurs centaines de repas pour les résidents des cinq homes gérés par le centre public d'action sociale. Mais ces services de cuisine sont aussi ouverts à l'extérieur. 150 à 200 repas sont destinés à toutes les personnes qui le souhaitent avec un prix variable selon les revenus. Pour le coordinateur horeca du CPAS de Namur, Xavier Bouvy, ces repas à domicile sont un vrai soutien pour les personnes âgées.

" On a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas ou plus à cuisiner, ou qui sont incapables de faire leurs courses donc le plateau repas pour elles, c'est une solution idéale. C'est également une visite. Et puis les repas sont complets et équilibrés ce qui est vital pour des personnes âgées qui ont tendance à ne plus s'alimenter correctement et qui soufrent dans ces certains cas de dénutrition. Le repas à domicile bien souvent leur donne envie de manger."