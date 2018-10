L'électeur a parlé. Par son vote, le citoyen, s'est exprimé. Et il a dit quoi, au juste, l’électeur, en son âme et conscience ?

L’appel du changement

"Vague verte", "partenaires de la majorité fédérale affaiblis": la revue de presse au lendemain des Communales - © Tous droits réservés

Pour bons nombres d'entre vous, vous avez dit qu'il fallait que ça change. Pas spécialement que ça change de parti. Pas obligatoirement que ça change de majorité. Mais tout de même, en un pavé, l'Avenir résume les grands départs : "Fourneau, Bellot, Di Rupo ne seront plus maïeurs." Le titre de cette édition ? "Perwez : André Antoine dans l’opposition"

Globalement donc, à l'échelle des Régions, la presse écoute le message des électeurs et constate, là aussi, ce vent de changement qui souffle. Pour Le Soir, c’est un avertissement aux partis traditionnels. "Il y a chez l’électeur, une envie d'autre chose. Le besoin de messages clairs, de projets de vie concrets et de radicalité... La Belgique francophone plébiscite des partis, à gauche, pas les abonnés du pouvoir. Mais plutôt ceux qui sanctionnent les formations traditionnelles... A Bruxelles, la vague est verte et c'est le MR qui prend la claque. En Wallonie, la vague est ultra-rouge, et c'est le PS qui passe à la caisse."

Oh, bien sûr, écrit la Libre. On connaît les éléments de langage de ce genre de soirée électorale. Chacun - un peu - hypocritement oublie ses reculs. Chacun choisit plutôt de mettre fièrement en exergue les progrès de son parti... Mais les tendances sont là. Une percée verte et un recul des partis traditionnels. La Wallonie ancrée à gauche. Parfois à l'extrême gauche. La Flandre marquée à droite. Parfois à l'extrême droite. Attention, prévient l'Avenir, ce scrutin est un tour de chauffe pour les prochaines élections. Celle de Mai 2019. Plus que la voix des citoyennes, plus que le choix des citoyens, c'est donc bel et bien un avertissement aux partis traditionnels, les extrêmes attirent !